Rientrano 70 sfollati. Fuori casa restano 130 imolesi

Sono una settantina, a testimoniare il progressivo ritorno alla normalità, i residenti nelle frazioni imolesi colpite dall’alluvione che da inizio settimana hanno potuto far rientro nelle rispettive abitazioni. Ne restano in attesa 130, una trentina dei quali ospitati in albergo dal Comune. Gli altri cento hanno trovato riparo da parenti e amici. Per quanto riguarda le strade, a Spazzate Sassatelli (foto) via Cardinala incrocio con strada provinciale 9 è al momento aperta a senso unico alternato causa lavori di pulizia e ripristino; via Merlo è invece aperta solo ai residenti, mentre tutte le altre strade della frazioni sono riaperte.

Dalla parte opposta della città, via Ponticelli Pieve, per chi arriva dalla Montanara, è percorribile a senso unico alternato causa frana per i mezzi fino a 7,5 tonnellate. La strada è invece ancora chiusa per chi proviene da Montecatone. Infine, in zona Tre Monti, via Lola è percorribile a senso unico alternato, nel tratto interessato dalle frane.

Nel frattempo, continua la gara di solidarietà. La somma raccolta dal Comune ha raggiunto i 137mila euro, grazie a privati, enti, associazioni, aziende e realtà sociali. Rimangono infine attivi i centri per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità all’Emporio solidale di ‘No sprechi’ (via Lambertini) e per quella delle attrezzature, nella chiesa di San Giovanni Battista (via Selice 104).