Rifiuti abbandonati, giro di vite. Fototrappole contro i ’furbetti’: "Tutelare chi rispetta le regole"

Continua il giro di vite dei Comuni del Circondario contro i furbetti dell’abbandono dei rifiuti. Dopo quello di Castel Guelfo, anche il municipio di Casalfiumanese punta deciso sulle moderne tecnologie per cogliere in flagrante e sanzionare gli specialisti dei conferimenti impropri.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Beatrice Poli, infatti, ha acquistato dalla ditta Alma Sicurezza di San Lazzaro di Savena un sistema di videosorveglianza mobile ricollocabile con Intelligenza Artificiale per potenziare l’azione di monitoraggio del territorio in prossimità dei cassonetti e non solo. Una risorsa in più per arginare una criticità che, in area casalese, avviene sia in zone lontane dalla viabilità principale che in prossimità dei cestini stradali posizionati nelle porzioni più centrali dell’abitato.

Una tegola che fa rima con degrado urbano e inquinamento ambientale. Per non parlare dei risvolti legati al profilo igienicosanitario e all’esborso economico necessario per ripristinare le condizioni originali dei siti in cui sono avvenuti gli anomali sversamenti. Un danno che, per colpa delle incivili abitudini di qualcuno, ricade sull’intera comunità.

Il moderno dispositivo, dotato di piattaforma gestionale interattiva con 12 telecamere, è costato quasi 40mila euro più Iva coperti in gran parte dal contributo regionale per il miglioramento del servizio gestione dei rifiuti nei Comuni dell’area omogenea Montagna denominato ‘Montagnapura’. L’importo comprende l’installazione, l’assistenza tecnica ed il riposizionamento delle postazioni mobili in diversi punti del territorio a seconda delle problematiche rilevate.

Occhi elettronici di ultima generazione, parametrati alle normative vigenti in materia, che garantiscono la produzione di immagini nitide anche di notte, la verifica automatica dell’evento anomalo e l’alimentazione tramite sistemi di accumulo di energia ed eventuali pannelli fotovoltaici. Il tutto per la produzione di un pacchetto video, da più punti di ripresa, dell’eventuale reato da sanzionare che verrà messo a disposizione della Polizia Locale attraverso una piattaforma interattiva in cloud e nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy.

"Un investimento in linea con la visione strategica ed operativa dell’ente che continua a mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare l’abbandono dei rifiuti – spiegano la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, e l’assessore con delega all’Ambiente, Silvano Casella –. Non è più tollerabile che, per colpa di qualche maleducato, ne facciano le spese l’intera comunità e il decoro del paese. Abbiamo optato per un sistema di telecamere mobili per poter intervenire prontamente, di volta in volta, a seconda delle segnalazioni".