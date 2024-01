Rifiuti abbandonati. Piastrelle gettate nel fosso. Si cerca il responsabile

Quintali di piastrelle in cartoni e gettate dentro il fosso che costeggia via Val Quaderna. L’inciviltà non ha per ora un nome (ma potrebbe presto averlo, visto che le indagini sono già partite), mentre la civiltà risponde a quello dei "Cinghialai di Osteria Grande", Associazione sportiva dilettantistica della frazione che più volte nel corso dell’anno si adopera sia per la pulizia di fiumi e fossi. E’ stato proprio un componente del gruppo di Osteria Grande ad individuare, come racconta al Carlino, i cartoni abbandonati. "Percorrevo la strada giovedì sera ed ho visto un paio di cartoni nel fossato, poi venerdì, facendo nuovamente la via Val Quaderna, ne ho avvistati nello stesso punto più del doppio. Sabato, poi, i cartoni si erano moltiplicati – spiega Giulio Dall’Olio -, ce n’erano decine. E’ bastato uno sguardo per capire che erano tutti cartoni zeppi di piastrelle con sotto lo strato di cemento". Qualcuno insomma ha rifatto la pavimentazione di una o più abitazioni e ha pensato che il luogo migliore per smaltire i materiali edili di risulta fosse il fossato che costeggia la via Val Quaderna.

"Lasciarli lì non era possibile, così ho chiamato cinque amici dell’Associazione e con due mezzi, non prima di aver contattato la Polizia Locale per informarli dell’accaduto, abbiamo caricato tutti i 67 cartoni per poi raggiungere l’isola ecologica di Castel San Pietro (in quella di Osteria Grande non vengono raccolti infatti materiali edili, ndr)". Il lavoro è durato ore, in condizioni atmosferiche peraltro decisamente poco invitanti. "Tutto l’anno ci spendiamo nel presidio del territorio durante le nostre attività, e presidiare per noi significa anche contribuire ad offrire un aiuto quando si trova qualcosa eufemisticamente fuori posto, come in questo caso".

"Di certo – ricostruisce Giulio-, non hanno guadagnato tempo inscatolando l’intera pavimentazione e scaricando tutto in tre giornate come hanno fatto, avrebbero impiegato meno tempo a portare un camion in discarica". Ora della vicenda si occuperanno anche le forze dell’ordine, cercando indizi per esempio tra le tante registrazioni delle telecamere di sorveglianza, partendo da quella di via San Giorgio che potrebbe aver catturato il transito, per tre giorni consecutivi, del mezzo carico di cartoni finiti poi nel fossato.

Claudio Bolognesi