Rifiuti abbandonati, scatta il giro di vite

L’abbandono dei rifiuti per mano degli incivili non conosce soste. Sono infatti diversi i punti della città in cui, nonostante la presenza delle telecamere o la sorveglianza del corpo delle guardie ambientali metropolitane, i maleducati lasciano il ‘rusco’. E così Hera e Comune provano a intensificare le attività di prevenzione e controllo contro i conferimenti scorretti. In questo senso, è entrato in servizio nei giorni scorsi un agente accertatore di Hera, che si alternerà con un secondo operatore: i due si occuperanno di verifiche ispettive a integrazione del lavoro che già da tempo viene svolto dal corpo delle guardie ambientali metropolitane.

L’azione degli agenti accertatori di Hera si concentrerà su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più critiche, individuate in collaborazione con il Municipio.

"Purtroppo, continuano a verificarsi abbandoni e conferimenti scorretti – ammettono il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Elisa Spada –. Per questo rafforziamo i controlli, con l’obiettivo di contrastare comportamenti privi di senso civico e migliorare la gestione dei rifiuti urbani. La collaborazione di tutti è essenziale per mantenere la città più pulita e decorosa".

Gli agenti accertatori, nominati ai sensi del regolamento Atersir e della normativa regionale vigente con qualifica di pubblico ufficiale, hanno il compito di verificare il corretto conferimento dei rifiuti, segnalare eventuali irregolarità e sanzionare le violazioni. "Un’azione necessaria – concludono dal Comune – per garantire il rispetto delle regole e tutelare il decoro urbano".