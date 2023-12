Rivoluzione rifiuti, l’assessora Spada: "Niente rincari in vista e faremo più controlli"

Imola, 6 dicembre 2023 – “Il costo del servizio non crescerà. E non aumenteranno nemmeno i rifiuti abbandonati in strada. Il numero delle aperture dei cassonetti è stato fissato in base all’attuale andamento medio dei conferimenti, non ci saranno stravolgimenti nelle abitudini dei cittadini. Basterà solo stare un po’ attenti".

L’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, illustra come funzionerà la nuova tariffa

Alla vigilia del primo di una serie di incontri che il Comune ha organizzato con i cittadini, l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, prova a placare ansie e timori di quanti, tra meno di un mese, si ritroveranno a fare i conti con la ‘Tariffa corrispettiva puntale’ sui rifiuti.

Assessora Spada, molti cittadini hanno paura di vedersi aumentare il costo del servizio...

"Nei comuni in cui il passaggio è stato attuato, non ha portato a rincari. E anzi ci sono state riduzioni dei costi. Abbiamo fatto le nostre simulazioni: in un primo momento, le tariffe non aumenteranno; e poi nel tempo ci sarà un calo. A Dozza e a Mordano, quattro anni dopo il passaggio al nuovo sistema, la quota di rifiuti indifferenziati si è abbassata. E le bollette sono diminuite".

Qualcuno però, per evitare di sforare il numero massimo di aperture dei cassonetti dell’indifferenziata consentite, e dunque pagare un extra, potrebbe abbandonare i rifiuti in strada. Non crede?

"I controlli sono attivi, in maniera continuativa e programmata, su tutto il territorio comunale. E portano a sanzioni. C’è poi il tema delle foto-trappole: anche quelle stanno dando ottimi risultati. Nel momento in cui le spostiamo in un determinato punto critico, il problema dei rifiuti abbandonati si riduce. I controlli continueranno anche in futuro. E saranno potenziati. Leggo anche che si rischiano sacchetti di indifferenziato gettati nel contenitore della plastica o della carta, ma quello sì che sarebbe un autogol. Mentre lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è un costo, tutto quello che viene differenziato è valorizzato e venduto. E quindi rappresenta ‘un meno’ per i cittadini. È nell’interesse di tutti comportarsi meglio".

Quante aperture avranno a disposizione le famiglie, prima di dover pagare un extra?

"Una famiglia di quattro persone ha 72 aperture all’anno, vuol dire poco più di una a settimana".

Ed è sufficiente?

"Assolutamente sì. Siamo partiti da quanto succede a Dozza e a Mordano, territori vicini e con abitudini simili alle nostre. Loro ci stanno tranquillamente dentro. E noi siamo anche più fortunati, perché l’introduzione della tariffa puntuale non coincide con il cambio di cassonetti. Nel nostro caso, i cittadini si sono potuti abituare gradualmente alla novità che ci ha portato da una differenziata del 52% nel 2015 al 78% di oggi".

A quanto volete arrivare con la nuova tariffa puntuale?

"Puntiamo a rispettare gli obiettivi della Regione: 84% di differenziata nel 2027".

Al nuovo corso manca ormai meno di un mese. Non ci si poteva prendere più tempo per illustrare meglio le novità ai cittadini?

"Gli incontri pubblici si fanno adesso, ma prima ci sono stati monitoraggi e simulazioni per evitare aumenti. Lo scorso anno abbiamo svolto un ciclo di incontri nei quartieri e nelle frazioni per stimolare i cittadini a fare bene la differenziata, a ridurre gli scarti e a prediligere il riuso. Siamo all’interno di un percorso virtuoso, del quale questa è un’altra tappa. E poi a gennaio c’è la piena disponibilità ad andare in altre parti della città, come per esempio San Prospero o quartiere Cappuccini, nell’ottica di accompagnare il più possibile questo passaggio".

L’accantonamento del progetto della nuova stazione ecologica di Montericco ha accelerato l’entrata in vigore della tariffa puntuale sui rifiuti?

"Ci saremmo arrivati comunque. Magari l’avremmo fatta un anno dopo, ma non potevamo rinviare all’infinito. Era un’azione prevista. Se si fosse realizzato anche il progetto dell’isola ecologica, le due cose si sarebbero sommate".