"Rifiuti, ben venga la tariffa puntuale"

di Claudia Eleonora Traversa

Tariffa puntuale dei rifiuti, sì all’equità, ma con maggiori controlli. La tariffa puntuale dei rifiuti, che ha già trovato terreno fertile in vari paesi del circondario e che prossimamente verrà introdotta anche in città, sembra incontrare il consenso degli Imolesi nonostante alcune perplessità. I cittadini, favorevoli all’introduzione della nuova tariffa (che dovrebbe prevedere un taglio dei costi per i cittadini), auspicano però che vengano effettuati maggiori controlli.

"Con la differenziata attualmente in uso in città mi trovo bene. Ben venga la tariffa puntuale se saprà garantire una maggiore equità nei pagamenti delle tasse", riferisce Pierina Raffini.

Favorevole all’introduzione della tariffa puntuale anche Rossella Merico: "Con il sistema attuale di raccolta mi trovo bene – dice – Per evitare antiestetici sacchi abbandonati in strada, credo potrebbe rivelarsi utile aumentare la capienza dei bidoni. Se fatta bene la tariffa puntuale potrebbe funzionare". Parzialmente concorde l’opinione di Franco Piovani, titolare della gelateria Sesto Senso di via Emilia 110: "Personalmente – dice – non avevo ancora sentito parlare di questa nuova tariffa. Io sarei anche favorevole, purché vengano effettuati dei controlli che garantiscono il rispetto della nuova normativa da parte di tutti. Purtroppo ancora molte persone, nonostante i cassonetti appositi, creano disordine gettando i rifiuti dove non andrebbero smaltiti. È inutile inserire nuove normative e nuovi sistemi di differenziazione se poi non c’è controllo. Sono d’accordo a pagare purchè si tratti effettivamente della mia quantità e qualità di rifiuti. Il sistema attuale di raccolta, a domicilio nel mio caso tra l’altro, lo trovo comunque molto comodo ed efficiente. Inoltre, vista la mia attività, avendo molti rifiuti in plastica usufruisco molto spesso anche della campana".

Propenso all’introduzione della nuova tariffa purchè accompagnata da effettivi accertamenti anche Alessio Centamore, titolare del negozio The Vaping Company in via Giuseppe Mazzini 28D: "Io usufruisco del servizio di raccolta rifiuti a domicilio e mi ritengo soddisfatto. Inoltre, da negoziante, riesco a beneficiare anche del ritiro degli imballaggi in cartone il martedì ed il venerdì. Un problema di scarsa pulizia in città lo riscontro nelle ore successive al mercato settimanale nelle aree ad esso dedicate. Credo che la messa a disposizione di qualche bidone in più possa giovare a tutti. Il sistema della tariffa puntuale se accompagnata da effettivi controlli ed accertamenti, potrebbe sicuramente rivelarsi vantaggioso".

"Abitando in centro utilizzo la tessera esclusivamente per i rifiuti organici e talvolta per la plastica – fa sapere Salvatore Belcastro – Per gli altri tipi di rifiuti usufruisco del servizio di ritiro a domicilio nei giorni prestabiliti. Mi ritengo più che soddisfatto del servizio in quanto gli addetti al ritiro si sono sempre presentati. Per evitare un utilizzo spropositato di sacchetti destinati all’organico sarebbe utile realizzare buste maggiormente capienti e resistenti. Una tariffa calcolata in base all’effettivo consumo è sempre conveniente".