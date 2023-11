Rifiuti, cambia la bolletta. Ecco la tariffa puntuale

La giunta comunale di Castel San Pietro Terme propone una serie di assemblee pubbliche in vari luoghi del territorio, organizzate per informare la cittadinanza su un’importante novità che prenderà il via dal primo gennaio 2024: il passaggio da Tari-Tassa Rifiuti a Tcp-Tariffa corrispettiva puntuale, un cambiamento che rivoluziona la modalità di calcolo della bolletta del servizio di raccolta rifiuti e coinvolgerà sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

La tariffa puntuale, diversamente dalla Tari, sarà infatti calcolata, nella parte variabile, sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, considerando il numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la tipologia dell’attività economica svolta per le utenze non domestiche.

In un intenso calendario di otto incontri, i cittadini sono invitati a dialogare con gli amministratori comunali ed i rappresentanti di Hera per approfondire l’argomento e lasciando spazio alle domande.

I primi appuntamenti saranno lunedì 4 dicembre alle 18,30 alla Sala Sassi a Castel San Pietro Terme e mercoledì 6 dicembre alle 20 al Centro Civico di Osteria Grande.

Seguiranno, sempre nel mese di dicembre:  lunedì 11 alle 20 al Centro Sociale Bertella a Castel San Pietro Terme;  martedì 12 alle 18,30 alla Sala Civica di Gallo Bolognese e alle 20 al Centro Sociale di Palesio;  lunedì 18 alle 20 alla Sala Polivalente di Poggio Grande;  martedì 19 alle 18,30 al Centro Sociale di Molino Nuovo e alle 20 si tornerà infine alla Sala Sassi a Castel San Pietro Terme.

Per quanto riguarda le attività produttive le quote fisse e normalizzate sono calcolate rispettivamente in base alla superficie dell’attività produttiva e alla categoria tariffaria nella quale è classificata l’attività.

La quota variabile di base, invece, è calcolata in base al numero di conferimenti minimi di indifferenziato previsti a seconda della tipologia di contenitore scelto o contenitore dedicato, misurata in litri.

L’introduzione della tariffa corrispettiva ha come obiettivo l’ulteriore potenziamento della raccolta differenziata con un meccanismo che premia chi produce meno rifiuto ’misto’.

