Rifiuti in strada In prima linea per il decoro

Caro Carlino, in merito alle osservazioni del professor Dalpozzo, pubblicate il 3 gennaio, sugli abbandoni di rifiuti in particolare nella zona Colombarina Campanella, Hera desidera innanzitutto ringraziarlo per l’attenzione e assicurare che la situazione è monitorata. Purtroppo, spesso si riscontrano abbandoni, che oltretutto sono un reato sanzionabile per legge, anche in prossimità di contenitori perfettamente funzionanti e ancora non pieni. Proprio per contribuire a disincentivare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti, il Comune di Imola ha attivato un sistema di fototrappole. La foto pubblicata insieme alla lettera, poi, mostra sacchi abbandonati molto grandi che non entrerebbero mai nella calotta dell’indifferenziato oppure tra le griglie dei cassonetti di carta o plastica. Inoltre, gli eventuali rifiuti a terra vengono già ora rimossi giornalmente. Infatti, nel quartiere in oggetto la pulizia viene effettuata il martedì, giovedì e sabato mattina con il servizio di spazzamento manuale, mentre il lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e domenica mattina con quello di pulizia delle postazioni. Come già scritto dal vostro lettore, per tutte le informazioni sulla raccolta differenziata, per verificare i servizi presenti sul territorio e per segnalazioni, è sufficiente chiamare il servizio clienti Hera 800 999 500, numero verde gratuito da fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 18. Inoltre, si può visitare il sito www.gruppohera.it o utilizzare l’App Il Rifiutologo - scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhoneiPad e Android - per inviare segnalazioni ambientali: basta scattare una foto, la segnalazione è georeferenziata e permette ai servizi ambientali di Hera di ripristinare il decoro in tempi rapidi.

Ufficio stampa Hera

