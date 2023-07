Rifiuti, la battaglia continua Sui costi palla al Consiglio di stato

di Enrico Agnessi

Finisce davanti al Consiglio di Stato la battaglia tra Atersir e Comune per la questione delle cosiddette ‘sovracoperture’, vale a dire i costi troppi alti pagati negli ultimi anni dall’ente di piazza Matteotti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dopo aver perso il primo round al Tar, che accogliendo il ricorso del Municipio l’ha obbligata a predisporre "un piano per il recupero delle somme versate in eccesso dal Comune" a partire dal 2013, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ha deciso infatti di impugnare quella sentenza. E di ricorrere in appello, come peraltro già accaduto nei mesi scorsi per una analoga vicenda che l’ha vista contrapposta al Municipio di Castel Guelfo.

In ballo, per quanto riguarda Imola, ci sono quasi due milioni di euro. Per ottenere quei soldi, la Giunta ha già mosso i primi passi. L’obiettivo, come indicato nelle scorse settimane dall’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, è quello di abbassare la Tari pagata ogni anno dagli imolesi. Sì perché se in questi anni il Comune ha sborsato più di quanto dovuto, la spesa è stata scaricata sui contribuenti. Così la Giunta ha deliberato di promuovere "giudizio di ottemperanza" della decisione assunta dal Tar a maggio, per dare esecuzione a quella sentenza. E al tempo stesso di impugnare la delibera approvata ad aprile dal Consiglio d’ambito di Atersir che approva la revisione della predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2023-2025 del bacino territoriale nel quale è ricompreso anche Imola. Si tratta, in pratica, del documento che il Comune contesta ormai anno dopo anno, da quando nel 2018 l’ex sindaca Manuela Sangiorgi riprese in mano le redini di una questione sollevata l’anno precedente dalla Giunta di centrosinistra che l’aveva però accantonata nel giro di breve tempo.

Per sperare di poter ottenere un ulteriore giudizio favorevole da parte del Consiglio di Stato, serve però assistenza legale qualificata. Per questo motivo, il Comune ha siglato un nuovo contratto da circa 12mila euro con l’avvocato Giandomenico Falcon. L’auspicio è quello di vedersi riconosciute dai giudici anche tali spese. "Siamo molto soddisfatti perché è stata riconosciuta la correttezza della posizione del Comune – aveva detto l’assessora Spada, commentando nelle scorse settimane la sentenza del Tar –. Abbiamo sempre impugnato i Piani economici-finanziari annuali proprio per rafforzare la causa. E per non lasciare pensare che non fossimo interessati a portare avanti la cosa. Ora mi auguro che anche il Consiglio di Stato ci possa dare ragione".