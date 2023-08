Rifiuti, la raccolta è bocciata Il Comune: "Cassonetti difettosi Anziani e disabili trascurati"

Continua a tenere banco in vallata il tema del servizio di raccolta dei rifiuti. Questa volta è il municipio di Borgo Tossignano a prendere parola. Anzi, a mettere nero su bianco quanto emerso nel corso del partecipato incontro pubblico dello scorso 26 luglio. Il testo, un vero e proprio report che contiene spunti, critiche e richieste da inviare a Hera e Atersir, arriva pochi mesi dopo l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata in collina. Un’operazione da oltre 5.650 utenze, di cui circa 430 non domestiche, coinvolte con il posizionamento di moderni cassonetti e la distribuzione delle Carte Smeraldo.

"L’intento è quello di rafforzare l’asset cittadini-amministratori in nome del rispetto ambientale – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Migliorare la filiera del riciclo e del riuso a beneficio del nostro habitat, delle persone e dell’economia. Oltre a tutelare il decoro del paese e a contrastare l’abbandono dell’immondizia". Tra i punti toccati tornano d’attualità alcune considerazioni: "La consegna dei nuovi kit è avvenuta solo a circa il 20% della popolazione nella sua fase preliminare di distribuzione porta a porta – recita lo scritto – e sono ancora da ritirare 322 Carte Smeraldo. Lunghe le file nei Punti Smeraldo e tanti i problemi per aprire i cassonetti tramite tessera virtuale con smartphone e app". Non solo. "Registrate anomalie meccaniche nell’apertura e chiusura dei contenitori dell’indifferenziato – continuano -. Anziani, disabili e persone di piccola statura sono in difficoltà per la presenza di un display posizionato in alto e su piano inclinato".

Poi le richieste: "Emettere una seconda tessera da fornire agli utenti – continua il report –. Necessarie almeno un paio di postazioni dedicate ai disabili e alle persone anziane, ma si auspica la sostituzione dei cassonetti dell’indifferenziato con nuovi modelli più performanti per tutti". Ma c’è di più. "Rilevate alcune fuoriuscite di liquame dai recipienti per l’umido con sollecito al frequente processo di igienizzazione – riporta il documento –. Rivedere anche la collocazione dei contenitori che si trovano in zone non illuminate. E’ in corso una verifica per valutare l’attivazione di controlli con l’ausilio di telecamere. Migliorare, poi, i tempi della raccolta porta a porta degli sfalci".

Con un paio di novità: "Rimuoveremo i cestini nella zona del parco lungofiume sostituendoli con punti per la raccolta differenziata tramite specifici contenitori per il conferimento e sacchi più grandi – conclude il dossier –. Disponibile un nuovo indirizzo mail ([email protected]) per segnalazioni di guasti e problemi".

Mattia Grandi