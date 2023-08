Rifiuti, la Vallata protesta "I cassonetti si inceppano e le tessere non funzionano"

Vallata alle prese con il problema del conferimento dei rifiuti. Qualche grattacapo di troppo, con segnalazioni di anomalie da tutta la collina, a poco più di un mese dal via del nuovo servizio di raccolta dell’immondizia. Una ‘rivoluzione’, sull’asse Hera-Atersir, che ha coinvolto i 4 comuni per oltre 5.650 utenze, di cui circa 430 non domestiche. Spazio, quindi, all’utilizzo della Carta Smeraldo e a 500 nuovi contenitori in strada. "Un sistema teoricamente migliorativo, ma sono emersi problemi tecnici che causano grosse criticità all’utenza – spiega Silvano Casella, assessore all’ambiente di Casalfiumanese –. Tra questi il malfunzionamento del meccanismo di apertura e chiusura dei cassonetti dell’indifferenziato". Già, una delle principali novità con i suoi 30 litri di capienza, l’apertura automatica con l’avvicinamento della tessera o dello smartphone al lettore ottico e la chiusura a pedale. "Numerosi gli inceppamenti – aggiunge –. Il contenitore resta parzialmente aperto senza scaricare il sacchetto conferito. Impossibile, quindi, per l’utente successivo usare il dispositivo". Non solo. "Spesso nel bidone si genera una piramide di sacchetti che blocca il cassetto e riduce, di conseguenza, la capienza totale – continua l’assessore –. Il posizionamento del display, inoltre, crea difficoltà alle persone basse di statura".

Le tessere. "Quella virtuale da smartphone Android (tramite app gratuita di Hera ‘Il Rifiutologo’, ndr) funziona su pochi telefoni – rimarca Casella –. Faremo una ricognizione a campione in area casalese per inviare ad Atersir e Hera un elenco dettagliato dei disagi. Senza dimenticare che in vallata sono più di un migliaio le Carte Smeraldo ancora da ritirare". Numero rilevante: "Circa 400 a Casale, 229 a Fontanelice, 322 a Borgo Tossignano e 327 a Castel del Rio dove ci sono molte seconde case. Con una sola tessera per utente, poi, si mettono in difficoltà famiglie e attività non domestiche – puntualizza –. C’è stata una scarsa percentuale di consegna delle Carte Smeraldo e delle dotazioni di base da parte di Hera nella prima fase e due soli punti di ritiro in vallata per 3 ore al sabato mattina. Nel conto va messa anche una certa superficialità della gente ad aggiornarsi". Tegole che, sommate agli incivili seriali dell’abbandono dei sacchi e al complesso quadro viario post alluvione, accrescono le difficoltà. Argomento d’attualità anche a Borgo Tossignano con un partecipato incontro pubblico: "Un confronto importante – dice il sindaco Mauro Ghini –. Evidenziati spunti di riflessione e critiche che presenteremo ad Atersir". Dopo metà agosto analogo appuntamento a Casalfiumanese.

Mattia Grandi