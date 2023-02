Rifiuti, Mordano e Dozza tagliano le tasse

Mordano e Dozza sono tra i comuni più virtuosi del Circondario nei conferimenti dei rifiuti e tagliano le bollette. Due comunità attente alla raccolta e accomunate da quella tariffa puntuale che ha introdotto un metodo di calcolo sempre più dipendente dalla reale quantità di rifiuto indifferenziato prodotto piuttosto che dalla superficie dell’unità immobiliare e dal numero di componenti del nucleo familiare. Un sistema che non misura le altre tipologie di conferimento, come organico, carta, cartone, plastica, vetro, lattine e potature, per le quali è previsto un numero illimitato di aperture senza alcun aggravio economico in bolletta. Sullo sfondo l’impegno di due amministrazioni attente al tema ecologico.

A Mordano la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti è iniziata a luglio del 2018. Spazio alle isole ecologiche di base, alla calotta da 30 litri per l’indifferenziato ed alla Carta Smeraldo per aprire i contenitori. Poi, l’anno successivo, via libera alla tariffa puntuale. Una combinazione di fattori capace di trascinare la quota della differenziata nel comune dal 62,7% al 94,7 % del 2021.

Stessa cosa nel borgo dei muri dipinti, realtà pioniera della specialità nella zona. Nel medesimo arco di tempo, infatti, si è passati dal 56% ad oltre il 90% di differenziata. In parallelo, inoltre, è calato drasticamente il quantitativo pro-capite di rifiuti indifferenziati, a beneficio dell’ambiente e delle future generazioni. Fondamentali, per l’ottenimento di questi risultati, l’impegno delle famiglie e delle attività. I numeri parlano chiaro. A Mordano e Dozza la stragrande maggioranza delle famiglie residenti conferisce un quantitativo di rifiuti più ridotto rispetto alle soglie di litri minimi stabiliti nel 2019 non utilizzando pienamente il plafond prestabilito e pagato.

Così i sindaci Nicola Tassinari e Luca Albertazzi hanno deciso dall’inizio di quest’anno di allineare, per quanto concerne le utenze domestiche, il numero dei conferimenti fissi previsti da pagare in tariffa al reale fabbisogno registrato negli ultimi tempi. In soldoni, giù i costi per gli utenti. Il nuovo schema prevede che, per il nucleo composto soltanto da un individuo, i conferimenti da riscuotere passano da 28 a 20. Da 35 a 28 quelli di una famiglia di due persone e da 43 a 32 nel caso di tre unità. Taglio da 48 a 37 aperture, invece, da quattro persone in su. L’informazione sarà inserita anche nella prima bolletta utile del 2023.

"Occorre continuare su questa strada, con determinazione, per restare un punto di riferimento nel settore – ha scritto in una nota il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi –. Se i nostri stessi risultati fossero raggiungibili su scala nazionale produrrebbero notevoli benefici in termini di contrasto alla crisi economica e al cambiamento climatico. Evitiamo gli abbandoni, differenziamo sempre di più e meglio. Lo dobbiamo a noi stessi ed alle future generazioni".