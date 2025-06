Rifiuti, nuova rivoluzione a Imola: nuovi contenitori e carta Smeraldo

Imola, 14 giugno 2025 – È servito più tempo del previsto, ma alla fine l’annunciata sostituzione dei contestati cassonetti stradali per i rifiuti (introdotti nel 2016) partirà in autunno anche a Imola.

In una nota congiunta, Comune e Hera si dicono infatti “al lavoro per definire i dettagli della riorganizzazione dei servizi ambientali” prevista dalla gara Atersir che la multiservizi si è aggiudicata alla fine del 2021. In particolare, in città è prevista la sostituzione di tutti i circa 2.200 contenitori stradali (indifferenziato, organico, carta, plastica e lattine, sfalci e potature, vetro).

Indifferenziata: serve la Carta Smeraldo

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta smeraldo e saranno più facili da usare rispetto a quelli attuali. Tutti gli altri cassonetti rimarranno ad apertura libera.

Il rinnovo di tutti i contenitori avverrà progressivamente a partire da ottobre e sarà preceduto dall’arrivo nelle buchette della posta di una lettera contenente due copie della Carta Smeraldo fisica più le istruzioni per installare sul proprio smartphone quella virtuale.

Nella lettera, inoltre, i cittadini saranno invitati a partecipare alle assemblee pubbliche: sono infatti previsti 12 incontri per informare i cittadini sulle motivazioni e sulle modalità della riorganizzazione dei servizi ambientali, e per illustrare il funzionamento dei nuovi contenitori Smarty. In programma anche una serie di infopoint dove i cittadini potranno essere aggiornati su tutte le novità.

La novità principale dei nuovi cassonetti per l’indifferenziato, dunque, è l’apertura attraverso la Carta Smeraldo fisica oppure virtuale, attivabile su tutti gli smartphone attraverso l’app “Il Rifiutologo”. Basterà avvicinare la carta (fisica o virtuale) per l’apertura del cassetto, senza necessità di doverlo toccare con le mani; la chiusura avverrà tramite pedale.

Il nuovo contenitore è inoltre dotato di due fori su entrambi i lati, per il conferimento di piccoli rifiuti indifferenziati, che lo rendono utilizzabile come un cestino.

Gli unici contenitori che resteranno ad accesso controllato saranno quindi quelli dell’indifferenziato, per permettere il conteggio dei litri conferiti nel rispetto del regolamento della Tariffa corrispettiva puntuale, mentre la raccolta differenziata sarà ad accesso libero.

Gli altri contenitori

Per quanto riguarda gli altri contenitori, quelli dell’organico saranno sostituiti con cassonetti dotati di sportello apribile con pedaliera, e si potrà pertanto conferire il rifiuto senza toccare il cassonetto; le campane per la raccolta del vetro saranno sostituite da cassonetti che garantiscono una maggiore pulizia nell’area circostante, evitando i frammenti di vetro attorno e la fuoriuscita di liquidi.

Per facilitare il conferimento dei rifiuti più voluminosi, i nuovi cassonetti per carta e plastica e lattine non avranno alcuna griglia per la limitazione del conferimento e anche in questo caso sarà possibile, come per l’organico, conferire senza toccare il cassonetto, apribile con pedaliera e senza elettronica.

Raccolta differenziata a Imola all’80%

A Imola, grazie alla precedente riorganizzazione dei servizi ambientali, le percentuali di raccolta differenziata sono passate dal 55% del 2015 al 77,1% del 2023. Nel 2024, grazie anche all’attivazione della Tcp, è stato raggiunto l’80,1%.

La sostituzione dei cassonetti sarà preceduta e accompagnata dalla campagna di comunicazione “Non riciclare scuse”, un percorso informativo e di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di aumentare la qualità della raccolta differenziata, strutturato su momenti laboratoriali ed esperienziali e una parte più comunicativa con affissioni, social, video pillole.

Prima tappa di questo percorso è lo stand interattivo e innovativo che sarà presente al Centro Leonardo dal 16 al 22 giugno, nel quale operatori e operatrici di Hera approfondiranno con le persone gli errori più frequenti nella raccolta differenziata.

Seguiranno laboratori sul riciclo con giochi e quiz per bambini e famiglie alla Fiera agricola e per Imola in Musica e, da settembre, i laboratori nelle scuole con Missione Raee.

Il commento

“Abbiamo colto l’occasione della sostituzione di tutti i cassonetti per superare criticità che ci sono state poste nel tempo dai cittadini, a partire dal cassonetto dell’indifferenziata, che si aprirà senza doverlo toccare con le mani, così come il nuovo cassonetto dell’organico – commenta Elisa Spada, vicesindaca con delega all’Ambiente –. La scelta di sostituire la campana del vetro con un cassonetto consente di non avere più frammenti di vetro nell’intorno e contenere i liquidi, garantendo così una maggiore pulizia. Insieme alla sostituzione dei contenitori abbiamo fatto un’analisi puntuale di tutte le postazioni cassonetti sul territorio comunale per migliorarne la pavimentazione, così da facilitare la fruibilità e le opere di pulizia. Gli incontri pubblici programmati nei quartieri e nelle frazioni saranno l’occasione per far conoscere meglio queste novità e fare cultura rispetto all’importanza della riduzione dei rifiuti e della qualità della differenziata, aspetto questo potenziato dalla campagna di comunicazione che ci accompagnerà nei prossimi mesi”.