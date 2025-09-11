Rifiuti, occhio ai nuovi cassonetti. Taglio alle aperture prepagate. FdI: "Famiglie a rischio salasso"

C’è un aspetto al quale prestare particolare attenzione, se si vogliono evitare brutte sorprese in bolletta, nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti al via da ottobre. La capacità di conferimento nei nuovi contenitori per l’indifferenziata (gli unici per i quali in futuro servirà ancora la tessera) sarà infatti maggiore rispetto a quella dei precedenti: 30 litri contro i vecchi 20. E dunque, pur non cambiando i litri annui prepagati a disposizione delle famiglie, scenderà il numero dei conferimenti possibili prima di essere costretti a pagare gli 80 centesimi per ciascuna apertura extra previsti dalla tariffa corrispettiva puntuale introdotta nel 2024.

In estrema sintesi: lo sportello dei nuovi contenitori sarà più grande, dunque si potranno gettare (in teoria) più rifiuti con un singolo conferimento. Da qui la decisione di Hera e Comune di ridurre il numero delle aperture annue a disposizione dei cittadini. A conti fatti, con i nuovi cassonetti dell’indifferenziato, il totale di conferimenti compresi nella bolletta della Tariffa corrispettiva puntuale diminuirà dagli attuali 42 ai futuri 28 se il residente è uno solo (840 litri annui); da 52 a 35 se la famiglia è composta da due residenti (1.050 litri); da 64 a 43 per tre residenti (1.290 litri); da 72 a 48 per quattro residenti (1.440 litri); da 78 a 52 per cinque residenti (1.560 litri); da 82 a 55 per sei residenti e oltre (1.650 litri).

"L’ennesima riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti non è l’occasione per superare le tante criticità che si sono manifestate in questi anni, ma probabilmente per aumentare il profitto del gestore sia in termini di cassonetti che di corrispettivo di tariffa puntuale per chi deve incassare – protesta Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Per i cittadini c’è il reale rischio di spendere molto, ma molto di più".

La contestazione del meloniano è a tutto campo: "L’indifferenziata, normalmente, almeno una volta alla settimana serve buttarla, perché spesso fa cattivo odore. Già era insolito produrne 20 litri, a maggior ragione 30. Non vorrei che qualcuno dei nostri illuminati amministratori pensasse che i cittadini conservino il pattume in frigo. L’introduzione di nuovi cassonetti, che dovrebbero essere più pratici e accessibili, implica potenziali grossi guadagni per le aziende che gestiscono il servizio e decidono in lungo e in largo sul territorio. Chi governa, al massimo può fare una foto vicino al cassonetto; mentre i cittadini assistono al nuovo salasso del pattume".