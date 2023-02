Rifiuti, oltre 200 multe con le foto-trappole

di Enrico Agnessi

Duecentotrentuno infrazioni accertate e multe per complessivi 23.768 euro. È il bilancio di sei mesi di attività delle foto-trappole introdotte la scorsa estate dal Comune per sanzionare quanti lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti. A chiedere alla Giunta di fare il punto sui risultati ottenuti in questi mesi è stato il leghista Simone Carapia. A più riprese i rappresentanti del Carroccio in Consiglio comunale hanno infatti chiesto al sindaco Marco Panieri e alla sua squadra di governo di intervenire con incisività nel contrasto all’abbandono dei rifiuti riprendendo un provvedimento, quello delle telecamere, già introdotto con discreto successo dalla Giunta precedente.

Otto i punti della città che, da luglio a oggi, sono stati sorvegliati con particolare attenzione dal Municipio. Il primo, quello nel quale si è concentrato il maggior numero di verbali (ben 73), è in via Piratello. Sono invece 45 i sanzionati, grazie all’intervento delle telecamere che leggono le targhe delle auto, in via Cesena, nella zona industriale della città. Il terzo posto, nella classifica dell’inciviltà, va a un tratto di via Correcchio retrostante un’attività commerciale, nel quale ci sono state 37 multe. Fuori dal podio, con 30 sanzioni, per l’occhio elettronico a guardia di una zona di via Bel Poggio non lontana dalla rotatoria del Pronto soccorso. E ancora via Bucci, nel quartiere Marconi, con 25 multe. Chiudono la lista via Zello, nella frazione omonima, con 14 multe, davanti a via dei Mille (6, in centro) e via D’Azeglio (quartiere Campanella, 1).

Le sanzioni vanno dai 52 ai 200 euro, ma quasi tutte (216) ammontano a 104 euro. Il peccato più veniale, per il quale si paga l’ammenda minima, è l’utilizzo dei contenitori nonostante il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In pratica, si lasciano i sacchetti sopra o accanto ai bidoni anziché utilizzare, come prevede il regolamento, il contenitore più vicino. Per il resto, si tratta sempre di abbandono di rifiuti nelle zone sorvegliate dalle telecamere.

Secondo le indicazioni fornite lo scorso mese di luglio dal Comune, sono dieci le foto-trappole in dotazione del Municipio. Vengono installate nelle aree maggiormente critiche dal punto di vista dell’abbandono di rifiuti, dal centro storico alle frazioni, dalla zona industriale a quella collinare, che sono state individuate sulla base delle segnalazioni dei cittadini, dai rilievi delle Guardie ambientali metropolitane e dei tecnici di Hera e del Comune. Le foto-trappole rimangono in funzione in ogni postazione minimo due mesi, poi possono essere spostate in altre isole ecologiche di base, in modo da rispondere alle diverse problematiche che dovessero emergere nel corso del tempo.

Ogni postazione ha quattro telecamere che permettono un ampio raggio di inquadratura e un’alta definizione delle immagini che consente l’individuazione dei responsabili dell’abbandono anche di notte. La presenza delle foto-trappole è segnalata come previsto dalle vigenti leggi. Il servizio che il Comune ha affidato alla ditta Alma Sicurezza prevede, per la durata massima di 18 mesi, il noleggio, l’installazione, la manutenzione di un sistema mobile di dieci dispositivi foto-trappola e relativi accessori informatici. Il costo complessivo, a carico del Municipio, sfiora i 75mila euro.