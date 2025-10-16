Rifiuti, ecco i primi cassonetti ‘Smarty’. Indifferenziata, calano le aperture

Imola, 16 ottobre 2025 – Al via l’annunciata riorganizzazione dei servizi ambientali in città. È partita in questi giorni, dai quartieri Pedagna e Cappuccini, la sostituzione dei vecchi (e spesso contestati) cassonetti stradali per i rifiuti. Entro dicembre verranno rimpiazzati tutti i circa 2.200 contenitori (indifferenziato, organico, carta, plastica e lattine, sfalci e potature, vetro) introdotti in città nel 2016 con altrettanti bidoni più moderni.

La sostituzione dei cassonetti è stata anticipata dall’invio da parte di Hera e Comune delle lettere con le due copie della Carta Smeraldo, la tessera che serve ad aprire il nuovo contenitore dei rifiuti indifferenziati Smarty (si potrà usare anche il telefonino) in sostituzione della vecchia card. I nuovi contenitori per la raccolta differenziata diventano invece ad accesso libero.

La sostituzione dei contenitori stradali si concluderà, come detto, a fine anno. L’ultima parte di città oggetto di cambiamento sarà il centro storico, dove è previsto di posizionare delle casette in corten.

A Imola, grazie alla precedente riorganizzazione dei servizi ambientali, le percentuali di raccolta differenziata sono passate dal 55% del 2015 al 77,1% del 2023. Lo scorso anno, con l’attivazione della tariffa puntale, è stato superato l’80%. Ma le criticità, legate agli abbandoni dei rifiuti, non mancano. Una ulteriore prova la si è avuta proprio in questi primissimi del nuovo corso: più di qualcuno, forse sprovvisto della tessera arrivata in sostituzione della vecchia o magari in difficoltà nell’utilizzarla (qualche card non funzionante pare esserci effettivamente stata) ha lasciato i sacchetti accanto al contenitore dell’indifferenziata.

La Carta Smeraldo, recapitata a oltre 36mila utenti, arriva anche ai cittadini serviti dal porta a porta (in centro e nella zona industriale): per loro il servizio non cambia ma, oltre che nei propri bidoncini, con la nuova tessera potranno conferire anche nei cassonetti stradali.

Tornando proprio alla raccolta stradale, i contenitori dell’organico vengono sostituiti da cassonetti dotati di sportello apribile con pedaliera. Le campane per il vetro stanno invece lasciando spazio a contenitori che garantiscono una maggiore pulizia nell’area circostante, evitando i frammenti di vetro attorno e la fuoriuscita di liquidi. Come diversi abitanti della Pedagna e del quartiere Cappuccini hanno già avuto modo di vedere, i nuovi cassonetti per carta-cartone e plastica-lattine non hanno invece più alcuna alcuna griglia (altro aspetto contestato negli anni scorsi) al loro interno.

I nuovi cassonetti dell’indifferenziato si chiuderanno invece con il pedale, anziché con la leva, ritenuta poco igienica da molti. Sempre a proposito di indifferenziato, per quanto riguarda la Tariffa corrispettiva puntuale non cambiano i litri annui prepagati, ma cambia il numero dei conferimenti prepagati, che cala in ragione dei maggiori volumi conferibili. Con i nuovi contenitori, infatti, si possono conferire quantità di rifiuti fino a 30 litri (con i vecchi i litri massimi erano 20).

Proprio su quest’ultimo punto si sono concentrate le critiche di Fratelli d’Italia, che teme un rincaro in bolletta per i cittadini (ogni apertura extra in aggiunta a quelle prepagate costa 80 centesimi). Altro problema rilevante è stato segnalato dalla Lega, che ha avanzato seri dubbi sulla possibilità da parte dei disabili di utilizzare i nuovi contenitori con apertura a pedale.