Rifiuti e raccolta differenziata, a Dozza i cassonetti si apriranno solo con la Carta smeraldo: da quando

Dozza (Bologna), 21 gennaio 2025 – A Dozza, da lunedì 27 gennaio, i contenitori per la raccolta di carta, plastica e lattine, e organico si potranno aprire solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali: “Il superamento dell’accesso libero – spiegano il sindaco Luca Albertazzi e la sua vice Barbara Pezzi – rientra nella riorganizzazione della raccolta dei rifiuti avviata nel corso del 2024, nel rispetto della gara Atersir, con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata. Ma anche di recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente e premiare i comportamenti virtuosi”.

Le modifiche al servizio hanno coinvolto oltre 3.200 utenze del territorio dozzese e contribuiranno a migliorare ulteriormente i risultati raggiunti negli ultimi anni grazie all’introduzione della Tariffa Puntuale. Una politica che ha generato evidenti benefici ambientali nel borgo: nel 2023, infatti, la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 90% (nel 2013 era al 56%, ndr). Nel corso del 2024, sono stati sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti eccetto le campane del vetro. I nuovi cassonetti Smarty per l’indifferenziato, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, e l’organico, hanno conservato il sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. I cassonetti per l’indifferenziato erano già accessibili solo con la nuova Carta Smeraldo, nelle sue versioni fisica e virtuale, e dal 27 gennaio anche tutti gli altri contenitori si apriranno solo in questo modo.

Chi dovesse ancora ritirare il kit della nuova differenziata, possono farlo all’Ecosportello Hera di Toscanella allestito nel Centro Civico (piazza Libertà 3) ogni giovedì dalle 15 alle 18. Ma anche agli sportelli Hera di Imola in via Casalegno 1 (da lunedì a giovedì dalle 8 alle 15; il venerdì dalle 8 alle 13) e in via IV Novembre 1 (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30).