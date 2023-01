Riflettori accesi sull’ambiente grazie a ’I Gessi di Tossignano’

Dopo il successo della presentazione dello scorso dicembre in quel di Tossignano, il volume ‘I Gessi di Tossignano’ approda nel capoluogo. Riflettori puntati, il prossimo 10 febbraio alle ore 20.30, sulla sala polivalente al civico 1 di via Zoffoli. L’opera, curata da Piero Lucci e Stefano Piastra, fa parte della collana di cinque saggi ‘Studio multidisicplinare di un’area carsica nella Vena del Gesso Romagnola’. Una fatica editoriale realizzata con il contributo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna e dello stesso ente di viale Aldo Moro attraverso il suo Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. Alla serata interverranno i sindaci di Borgo Tossignano e Fontanelice, Mauro Ghini e Gabriele Meluzzi. Spazio, poi, alla voce di alcuni esperti in materia di speleologia, geologia e ambiente.