Rilancio delle attività del centro. In arrivo una nuova libreria Coop. Presto l’apertura in via Emilia

Imola continua a rimboccarsi le maniche per contrastare la desertificazione delle piazze, un fenomeno crescente che sta colpendo le piccole e medie cittadine. L’obiettivo è chiaro: riportare vitalità nel cuore della città, incentivando la frequentazione del centro storico. E negli ultimi mesi, i tentativi del Comune sono stati diversi. A luglio, con i fondi in arrivo dalla Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio Ascom, Confartigianato e Cna, è stato presentato il progetto ’Hub Centro storico". Il piano di rilancio da oltre 200mila euro è volto al sostegno del commercio, dell’accessibilità e dell’innovazione del centro storico per renderlo più appetibile a residenti e turisti. Oltre a questo progetto strategico, la città continua ad animarsi anche la sera grazie a iniziative come Imola di Mercoledì, che ha riempito le strade nei mesi di giugno e luglio, e Imola in Musica, in partenza da questo sabato con ospiti di rilievo.

In questo clima si inserisce anche l’arrivo della nuova libreria Librerie.coop della cooperativa Coop Alleanza 3.0. L’inaugurazione è prevista per la seconda settimana di settembre, probabilmente giovedì 11 o venerdì 12. La nuova libreria si troverà in via Emilia 202, affacciata su Piazza Matteotti e nel pieno cuore di Imola. "La posizione è stata un fattore determinante nella scelta di aprire un secondo punto vendita a Imola – ha affermato Nicoletta Bencivenni, direttrice generale di Librerie.coop, brand già presente con un negozio al centro commerciale Leonardo –. Il nostro piano di sviluppo è orientato ai centri storici e stiamo privilegiando questo tipo di aperture. L’anno scorso abbiamo aperto a Modena e Mestre, quest’anno a Udine. A Imola c’è una grandissima attenzione al ridare vivacità e lustro al centro storico e non potevamo non aggiungerla alla lista di nuove aperture".

Un’idea coltivata dalla primavera che finalmente si concretizza. La nuova libreria ospiterà titoli di ogni genere, ma punterà su una selezione più mirata per questioni di spazio. Per questo, sarà fondamentale la sinergia con il vasto assortimento del punto vendita al centro Leonardo. "A gestire la nuova attività ci sarà un personale con esperienza più che ventennale – ha aggiunto la Bencivenni –. Con il loro aiuto, speriamo di costruire una vera e propria chicca nel centro di Imola, una città che negli anni ci ha dimostrato molto affetto con la sua clientela e si meritava un regalo". Così, l’arrivo della libreria si aggiunge al mosaico di presenze e iniziative che stanno contribuendo a restituire vitalità al centro storico imolese.