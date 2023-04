Rilancio Osservanza, il Consorzio accelera

Il Con.Ami accelera sul fronte del rilancio dell’Osservanza, destinato a diventare il nuovo ‘Parco dell’Innovazione’ grazie ai quasi 17 milioni del Pnrr. "I quattro interventi previsti non solo sono stati approvati dal punto di vista dei progetti esecutivi, ma sono già tutti in gara d’appalto", riferisce il direttore generale del Con.Ami, Giacomo Capuzzimati, illustrando nella commissione Bilancio del Comune il piano triennale di attività del Consorzio. "Siamo fiduciosi rispetto agli impegni assunti con ministero dell’Interno e Governo – prosegue Capuzzimati – di aggiudicare i lavori entro il 31 luglio, uno dei target previsti dal Pnrr per i soggetti attuatori degli interventi".

I progetti finanziati dal Pnrr per l’Osservanza (non direttamente collegati alla costruzione del nuovo studentato universitario in campo ad Alma Mater) riguardano innanzitutto la conferma di un parziale finanziamento sul padiglione 1, immobile già da tempo destinato a diventare nuova sede della Fondazione Accademia Pianistica Incontri con il Maestro. C’è poi il restauro del fabbricato ex artieri quale "sede di laboratori e spazi per ricerca orientanti in particolare a innovazione e sostenibilità e spazi di coworking". I padiglioni 10-12 diventeranno invece nuova sede dei servizi ai cittadini e alle imprese del Circondario e di un laboratorio sulla storia della psichiatria imolese. Infine, il restauro dell’ex cabina elettrica, pronta a ospitare un info-pointlaboratorio cicloturismo metropolitano.

"Questi interventi genereranno importanti ricadute non solo sull’ambito imolese, dando un significativo impulso all’articolato processo di riqualificazione dell’area dell’Osservanza, ma anche per l’intero territorio consortile prevedendo servizi e attività di carattere sovracomunale e alta valenza – recita il piano triennale del Con.Ami –. In stretta connessione al finanziamento concesso per il restauro degli immobili, previsto lo stanziamento di un importo pari a 1,7 milioni destinato a servizi e le attività che si intendono implementare per la nascita e lo sviluppo del nuovo ‘Parco dell’innovazione’.

e. a.