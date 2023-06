Rimborsi, sportello per la compilazione dei moduli

Apre a Mordano, in via temporanea, uno sportello informativo di supporto per chi è in difficoltà nella compilazione dei moduli di richiesta del primo contributo per immediato sostegno legato all’emergenza alluvione. Tutti i giovedì, dalle 15 alle 19 negli spazi del municipio al civico 6 di via Bacchilega, saranno a disposizione dei volontari per aiutare i residenti. Servizio attivo anche il sabato dalle ore 9 alle 12. Per informazioni extra, chiamare il numero telefonico d’emergenza 333.3273.585 operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.