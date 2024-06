Rinascimento, le Feste rinviate a domenica

Posticipo forzato a domenica per l’epilogo della 40esima edizione delle Feste Rinascimentali di Castel del Rio. Effetto della pioggia caduta che ha costretto gli organizzatori a rinviare la data conclusiva dell’atteso evento. Programma confermato quasi in toto, salvo qualche piccola aggiustatina, dalle ore 17 in poi con laboratori, giochi per bambini, banchi di mercanzia e artigianato, sbandieratori, giullari, danzatori e artisti del fuoco. Tutto da vivere, con partenza alle 18, il corteo storico con oltre 200 figuranti vestiti in abiti d’epoca. "Quest’anno abbiamo rinnovato gli indumenti dei signori Alidosi che sono figure cardine della festa – Christian Bertozzi, presidente dell’associazione Alidosiana -. Un investimento di svariate migliaia di euro per l’acquisto dei materiali e la passione della sarta Norma per il confezionamento.