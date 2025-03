Rincari bus, che pasticcio : "Aula e sindacati beffati"

In Consiglio comunale si discutevano i (contestati) rincari dei biglietti per i bus urbani, con le forze di maggioranza e quelle di opposizione impegnate nella consueta battaglia dialettica nonché nella ricerca di possibili correttivi dell’ultimo minuto alla manovra. Nel frattempo, a margine della seduta, Giunta e sindacati riuniti in un’altra stanza tentavano, dopo giorni di tensione, di arrivare in extremis a un faticosissimo accordo. Peccato però che fosse tutto inutile: i rivenditori dei titoli di viaggio avevano infatti già nel cassetto, avendolo ricevuto il giorno precedente, il listino con i prezzi aggiornati.

È destinato a far discutere quanto accaduto giovedì scorso in merito agli aumenti dei prezzi dei biglietti di Tper. Anzi, la polemica è già iniziata.

"Mi corre l’obbligo di scusarmi con l’amministrazione di Imola – è l’affondo ironico di Simone Carapia (Fratelli d’Italia) – per averla accusata di essere subalterna alle decisione assunte dal sindaco metropolitano Matteo Lepore: in effetti non siamo subalterni solo alle decisioni dell’amministrazione felsinea, ma anche a quelle che Tper prende in autonomia e poi l’assessora Spada si impegna, senza neanche troppo sforzo, a far approvare dal Consiglio comunale di Imola".

Documenti e calendario alla mano, la ricostruzione è presto fatta. "L’aumento del costo dei biglietti per il territorio urbano ed extraurbano di Imola, Tper lo ha comunicato ufficialmente ai rivenditori sulla piattaforma a loro dedicata il 25 febbraio – sottolinea Carapia –, fornendo poi loro il listino il 26, ovvero prima ancora dell’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale, avvenuta solo il 27".

Da qui le proteste dell’esponente di opposizione. "L’assessora Spada ha avuto anche la faccia tosta di convocare le organizzazioni sindacali prima della seduta – ricostruisce Carapia – per riaprire trattative sui rincari che erano chiuse ormai da giorni, prendendo in giro i sindacati per l’ennesima volta, senza la minima vergogna. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, è l’ennesima conferma che Bologna ordina e Imola obbedisce".

Quanto accaduto è destinato a riaccendere tensioni mai sopite tra Giunta e sindacati, che nei prossimi giorni dovranno rivedersi proprio per riprendere i fili del discorso intavolato una settimana fa.

Ma la questione è anche politica. I rincari comunicati mercoledì 26 febbraio da Tper ai rivenditori della provincia erano, per quanto riguarda Imola, contenuti nella delibera illustrata lunedì 24 in commissione e approdata appunto giovedì 27 in Consiglio comunale. Durante quest’ultima seduta, forze di opposizione come la Lega hanno presentato emendamenti a quel provvedimento, proprio nel tentativo di modificarlo e (vedendo la cosa con gli occhi della minoranza) correggerlo.

Anche in questo caso, però, proprio come accaduto per il confronto Giunta-sindacati, il dibattito in Aula era stato reso sostanzialmente inutile (senza che però nessuno lo sapesse) dal fatto che il listino con i nuovi prezzi dei biglietti per i bus urbani fosse già stato comunicato ai rivenditori dei titoli di viaggio.

Enrico Agnessi