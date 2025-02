Rincari bus, oggi il summit decisivo. Intesa possibile Comune-sindacati

Prima l’incontro con i sindacati, poi il passaggio in Consiglio comunale e infine, dal 1° marzo, gli aumenti. È di fatto già segnata la strada che, a partire dal mese prossimo, porterà ai rincari sui biglietti dei bus di Tper. Dopo il primo summit interlocutorio di inizio settimana, oggi alle 12.30 è fissato un nuovo faccia a faccia tra la Giunta e i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil nonché le rispettive categorie dei pensionati. La vicesindaca Elisa Spada, assessora ai Trasporti, porterà al tavolo gli accorgimenti adottati dal Comune dopo che, lunedì scorso appunto, i sindacati hanno bocciato la manovra avanzando la loro richiesta di correttivi.

A fronte di un servizio che al Comune costerà 85mila euro in più rispetto a oggi, da un lato il piano della Giunta prevede un aumento percentuale più alto sulla corsa singola, destinata a salire da 1,50 a 1,90 euro (+27%), e un ritocco più contenuto, invece, su citypass (da 14 a 16 euro, +14%), abbonamento mensile (da 28 a 31 euro, +11%) e annuale (da 256 a 266 euro, +4%). Dall’altro, i sindacati chiedono invece l’esenzione (mensile e annuale) per gli over 60 e una riduzione dei costi per gli altri utenti. Il tutto assieme a un "miglioramento generale" del servizio e del parco mezzi circolante, prevedendo piattaforme idonee all’ingresso e all’uscita dei disabili, nonché un aumento del numero di corse per Montecatone e verso le zone industriali.

Detto che è in particolare sugli abbonamenti che si gioca la partita, un accordo tra le parti non sembra così lontano. L’eventuale fumata bianca, che arriverebbe secondo una lunga tradizione di concertazione tra Comune e parti sociali perpetrata a ogni bilancio di previsione, contribuirebbe a smorzare almeno in parte le inevitabili polemiche di questi giorni. Polemiche pronte a riaccendersi, tuttavia, la prossima settimana, quando (probabilmente giovedì 27) i rincari approderanno in Consiglio comunale per il via libera alla manovra.

"Visto il servizio erogato a Imola da parte di Tper sino a oggi, le richieste sindacali appaiono più che giustificate – osserva Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. Peccato che il ruolo di segretario di Tper lo debba assolvere quell’assessore che cerca di disincentivare l’uso del mezzo privato, ma deve sottostare ai diktat bolognesi e pensa di farlo rincarando il costo del mezzo pubblico. Crediamo abbiano fatto bene le organizzazioni sindacali a richiedere quantomeno il potenziamento delle linee al servizio dei lavoratori, l’abbassamento dei costi per le famiglie e il non aumento degli abbonamenti. Sono iniziative che, se accolte, attutirebbero a favore dei cittadini i costi del salasso che li aspetta".

Dal punto di vista più prettamente politico, "durante la campagna elettorale nessuno degli amministratori ha dichiarato rincari o ritocchi, anzi l’esatto contrario – ricostruisce Carapia –. Ma l’ingresso nella Città metropolitana ha segnato il declino dei poteri decisionali locali dell’amministrazione imolese che segue supinamente a ruota Bologna non solo in tema di rincari". Nella lettura dell’esponente di opposizione, "è chiaro che la Giunta deve portare a casa a tutti i costi il via libera dei sindacati, per poterlo rivendicare quando il provvedimento arriverà in Aula. E per questo prometterà di tutto e di più. Invito però le parti sociali a non farsi prendere in giro – conclude Carapia – , perché questa amministrazione più di una volta ha fatto promesse che poi non ha mantenuto".