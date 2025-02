Rincari bus a Imola: ecco il piano

Imola, 18 febbraio 2025 – Aumento percentuale più alto sulla corsa singola, destinata a salire da 1,50 a 1,90 euro (+27%). Ritocco più contenuto, invece, su citypass (da 14 a 16 euro, +14%), abbonamento mensile (da 28 a 31 euro, +11%) e annuale (da 256 a 266 euro, +4%). È un piano in linea con lo schema bolognese quello relativo ai rincari dei biglietti per i bus presentato ieri dalla Giunta e che, in prima battuta, i sindacati hanno respinto mostrando “piena contrarietà” alla manovra tariffaria e avanzando una loro controproposta. Un piano che però, a fronte di un servizio molto meno strutturato in città, dove il bus è usato dai cittadini in misura decisamente inferiore rispetto al capoluogo, apre la strada alla trattativa.

L’orizzonte temporale è quello del 1° marzo. Per quella data scatteranno infatti gli annunciati aumenti nell’area metropolitana che nei giorni scorsi hanno incendiato il dibattito a Bologna, dove viene contestata in particolare la decisione del sindaco Matteo Lepore di portare da 1,50 a 2,30 euro il costo del biglietto singolo, e scaldato gli animi anche in Consiglio comunale a Imola. In riva al Santerno c’è da coprire una richiesta, quella di Tper per il servizio pubblico di trasporto urbano su gomma, di 85mila euro in più all’anno: si passerà infatti dai 465mila euro attuali a 550mila euro.

“L’Amministrazione comunale ha presentato una serie di approfondimenti, elaborati sulla base di ipotesi per ammortizzare gli aumenti attraverso risorse proprie del Comune – spiegano dal Municipio dopo il faccia a faccia tra l’assessora ai Trasporti, Elisa Spada, e i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil, arrivati all’incontro assieme alle rispettive categorie dei pensionati –. Il confronto è stato approfondito e articolato, con la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di valutare ulteriori ipotesi di intervento che possano incidere in modo più ampio. Il Comune ha accolto questa richiesta e si è impegnato a svolgere ulteriori verifiche, in un percorso di lavoro condiviso con l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili per mitigare l’impatto degli aumenti. L’amministrazione comunale conferma la volontà di continuare il confronto con le parti sociali, nell’ottica di garantire il miglior equilibrio possibile tra sostenibilità economica del servizio e tutela dell’utenza”.

Nuovo incontro tra le parti in agenda già per giovedì. La partita si gioca, in particolare, sugli abbonamenti. I sindacati chiedono infatti l’esenzione (mensile e annuale) per gli over 60 e una riduzione del costo per tutti gli altri utenti. Il tutto assieme a un “miglioramento generale” del servizio e del parco mezzi circolante, prevedendo piattaforme idonee all’ingresso e all’uscita dei disabili, nonché un aumento del numero di corse per Montecatone e verso le zone industriali.

“Riteniamo che il servizio pubblico sia fondamentale sotto l’aspetto sociale e anche per la sostenibilità ambientale – affermano Stefano Moni (Cgil), Gaetano Lombardo (Cisl) e Giuseppe Rago (Uil) assieme ad Angelo Gentilini (Spi Cgil), Roberto Donatini (Fnp Cisl) e Nunzio Di Chiara (Uilp Uil) –. Non sono accettabili aumenti indiscriminati che gravano sulle cittadine e cittadini che utilizzano maggiormente i mezzi pubblici: studenti, lavoratori e lavoratrici e persone anziane. Per questo abbiamo avanzato delle proposte per tutelare gli utenti e migliorare e potenziare l’utilizzo del servizio pubblico”.