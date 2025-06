"Rincari bus, si potevano fermare"

"La ripresa delle trattative sui recenti aumenti dei biglietti Tper? Dimostra che le nostre perplessità erano fondate". Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, commenta così la riapertura del confronto tra Giunta e sindacati relativo appunto al caro trasporti, che potrebbe vivere oggi il suo momento cruciale con la sottoscrizione di un’intesa per calmierare i costi affrontati dagli utenti.

"Già in passato avevamo chiesto all’Amministrazione di intervenire con risorse aggiuntive per evitare questi rincari, proponendo l’utilizzo degli introiti derivanti dai parcheggi a pagamento per sostenere il trasporto pubblico locale", ricorda il consigliere comunale di opposizione. E rilancia: "Ogni anno il Comune si ritrova con un avanzo libero di oltre 4 milioni di euro, risorse che dimostrano come, in ogni annualità, il Municipio avrebbe un maggior margine di manovra, soprattutto quando si parla di cifre che, nel contesto di un bilancio comunale, rappresentano davvero una piccola fetta".

In altre parole, è "paradossale", secondo Marchetti, che "si parli ancora di sgravi limitati, quando le risorse per interventi più incisivi ci sarebbero già oggi. Continueremo a vigilare – annuncia l’esponente del Carroccio – affinché il confronto si sviluppi nelle sedi istituzionali, garantendo la partecipazione attiva di tutti i rappresentanti dei cittadini".