Rincari in vista per gli autobus. Sale il costo dei biglietti . Le prime ipotesi sul tavolo

Aumenti in vista per il costo dei biglietti dei bus di Tper. I rincari annunciati in questi giorni a Bologna verranno infatti applicati anche a Imola, dove pure la rete del trasporto pubblico locale su gomma è molto meno capillare (e perciò frequentata in misura minore) rispetto al capoluogo emiliano. Mentre sotto le Torri la discussione è già in fase decisamente avanzata, con relativo carico di polemiche pronte ad accendersi anche a queste latitudini, in città la Giunta si è da poco messa al lavoro sulla pratica.

"Imola? Deve decidere per la sua parte, ancora non hanno comunicato se ci sarà un aumento – ha affermato ieri Matteo Lepore, sindaco di Bologna e della Città metropolitana –. Se l’aumento non ci sarà dovranno versare come amministrazione un pari importo - ha aggiunto Lepore – ovviamente di dimensioni minori rispetto a Bologna".

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, appare tuttavia praticamente impossibile pensare che le casse comunali assorbano i maggiori costi richiesti dal servizio. Difficile pure che si riesca a evitare il balzello, anche piuttosto pesante per gli utenti del bus, sul biglietto singolo. Più facile, per il sindaco Marco Panieri e la sua vice Elisa Spada (assessora con delega ai Trasporti) provare a far quadrare i conti ammortizzando gli aumenti per i cittadini che usufruiscono dei carnet da dieci viaggi e soprattutto degli abbonamenti.

A Bologna, la corsa semplice passerà dal 1° marzo da 1,50 a 2,30 euro (+53,3%), il biglietto giornaliero da 6 a 9 (+50%), il City pass da 14 a 19 (+35,7%). Variazioni più contenute per gli abbonamenti, con l’obiettivo dichiarato di concentrare gli aumenti su coloro che utilizzano più sporadicamente i mezzi.

Questa è la strategia che pare si voglia seguire anche a Imola, dove il biglietto ordinario costa (come a Bologna) 1,50 euro (2 euro a bordo), il ‘tesserino metropolitano da dieci viaggi’ 14 euro, mentre per l’abbonamento mensile ci vogliono 28 euro e per quello annuale 256.

Proprio un intervento sugli abbonamenti ha contributo a ricucire almeno in parte, sempre a Bologna, la spaccatura tra Comune e sindacati con l’amministrazione Lepore che ha stabilito una riduzione di 20 euro del costo dell’abbonamento annuale a tariffa piena per i bolognesi con Isee fino a 35mila euro.