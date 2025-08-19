Rinnovabili, riciclo e sistema idrico. Il gruppo Hera investe sul territorio. Un motore che vale 145 milioni

Un motore da 145 milioni di euro per l’economia locale. È il contributo che il Gruppo Hera ha garantito nel 2024 al territorio di Imola e Faenza, generando valore attraverso stipendi, forniture da imprese locali, tributi e investimenti. Il dato emerge dal report ‘La creazione di valore condiviso’, che misura l’impatto della multiutility lungo tre assi strategici: neutralità carbonica, rigenerazione delle risorse, resilienza e innovazione. Il valore economico distribuito si riflette anche sull’occupazione: nell’area Imola-Faenza lavorano oggi 756 dipendenti Hera, con 110 nuove assunzioni nel solo 2024. A questo si aggiungono i 75,9 milioni spesi in forniture da imprese locali, che hanno generato un indotto pari a 455 posti di lavoro.

L’obiettivo dichiarato è il raggiungimento del Net Zero entro il 2050, con una tappa intermedia di riduzione del 37% delle emissioni entro il 2030. A fine 2024 i gas serra risultano già calati del 14%. Nel territorio di Imola-Faenza sei impianti su nove funzionano grazie a fonti rinnovabili, per una potenza complessiva di 2,4 MW.

Sul fronte della rigenerazione delle risorse, spicca l’impianto FIB3R di via Casalegno, entrato in funzione nel 2024: è il primo in Italia su scala industriale dedicato al riciclo della fibra di carbonio. La tecnologia consente una rigenerazione potenzialmente infinita, con un risparmio energetico del 75% rispetto alla produzione di fibra vergine e una capacità annua di 160 tonnellate. Allo stesso tempo, prosegue il progetto ‘Un s’bóta veja gnét’, che ha permesso di donare 8 tonnellate di eccedenze alimentari agli enti non profit.

C’è il maxi-intervento infrastrutturale da quasi 50 milioni per il potenziamento dell’acquedotto che serve 13 comuni. Il progetto prevede la costruzione del nuovo potabilizzatore di Bubano, nel comune di Mordano, con capacità quattro volte superiore all’attuale, e la posa di una condotta idrica di 17 km fino a Castel Bolognese. Ne beneficeranno Imola, Mordano, Riolo Terme, Bagnara, Solarolo, Conselice, Sant’Agata, Castel San Pietro, Castel Guelfo, Medicina, e successivamente Dozza e Massa Lombarda. L’opera è cofinanziata da Con.Ami (31 milioni), Gruppo Hera (17 milioni) e Piano nazionale acquedotti (oltre 1 milione).

Accanto agli investimenti, Hera ha mantenuto alta l’attenzione sul piano sociale. Nel 2024 sono stati concessi 40 milioni di euro di rateizzazioni – in calo rispetto al 2023, anno segnato dall’emergenza alluvione – e attivati 16 protocolli con i Comuni del Circondario imolese e dell’Unione faentina per prevenire la sospensione dei servizi alle famiglie in difficoltà.