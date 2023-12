Rinnovata la convenzione con la Bonifica

La giunta del Comune di Castel San Pietro Terme ha deliberato nei giorni scorsi il rinnovo della convenzione con il Consorzio della Bonifica Renana per i lavori di manutenzione ordinaria degli invasi golenali di San Martino in Pedriolo che si trovano nel territorio comunale.

La convenzione, che era in scadenza alla fine del 2023, viene rinnovata per i prossimi tre anni, da gennaio 2024 a dicembre 2026, per un importo di complessivi 37.500 euro (12.500 euro per ciascun anno).

Nel documento sottoscritto sono compresi i seguenti interventi: pulizia, asportazione dei sedimenti e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presenti nei bacini di decantazione, negli sfioratori di troppo pieno, nell’opera di scarico e nei fossi perimetrali; in questi ultimi, se necessario, si dovrà provvedere ad effettuare anche interventi di risezionamento; controlli della funzionalità ed interventi manutentori alla paratoia ed alle saracinesche degli scarichi di fondo; manovre idrauliche, se necessarie, riguardanti la paratoia e le saracinesche di cui sopra; pulizia della vegetazione spontanea e sfalci degli argini degli invasi; sistemazione di eventuali erosioni e smottamenti degli argini stessi; manutenzione e pulizia del fosso adduttore di monte.

"Nel periodo estivo i laghetti di San Martino in Pedriolo garantiscono il deflusso minimo vitale del torrente Sillaro e, di conseguenza, anche il prelievo utile all’irrigazione dei nostri territori – sottolinea il vicesindaco Andrea Bondi –. Il rinnovo di questa convenzione è, dunque, fondamentale per valorizzare l’intera gestione delle nostre acque anche e soprattutto ai fini agricoli".