Rinnovo, appello dal commercio: "Bello come un Gp degli anni d’oro. Non lasciamo andare la Formula 1"

"La storia non si compra, senza storia non c’è futuro". Gianni Mezzetti lo dice con il groppo in gola di chi ha vissuto in prima fila l’epopea della Formula 1. Si stagliano sempre più scure le ombre sul futuro del Gp in città e per gli appassionati come lui – ristoratore storico e fondatore del ’Barrichello fan club’ –, il tema del rinnovo è proprio da magone. "In questi giorni ho rivisto gli anni d’oro – prosegue –, una folla di gente per le strade e tanti giovani come non mai, il segno di un nuovo che avanza e non possiamo farci scappare".

Oltre 240mila presenze per l’evento record della storia del Circus sul Santerno. Per Mezzetti il merito è "della parte organizzativa, e di tutto il contorno che si è creato fra l’autodromo e il centro storico". Una connessione cercata e studiata, con "un circuito così vicino alla città, praticamente introvabile – salvo Monte Carlo, ndr –, quello che ha Imola non ce l’ha nessuno".

Entusiasmo anche dal mondo dell’ospitalità. Chiara Boschi è al lavoro per risistemare le stanze del suo Podere Zampiera Vecchia, affittate da tanti addetti ai lavori. "Sarò sincera. Quest’anno mi è parso praticamente tutto perfetto – commenta –, sarebbe davvero un peccato se dovessimo perdere il Gp. In pratica io guadagno in una settimana ciò che normalmente faccio in un mese e mezzo. Ci vorrà un piano B e una grande continuità negli eventi per non far sentire la mancanza della F1".

Stupiti da un weekend "indimenticabile" anche i veterani dell’ospitalità. Così Orazio Galanti, con la sua Hostaria 900 a due passi dall’autodromo: "Per la gara mi sono ’inventato’ il tortellino d’asporto. Ho avuto il locale pieno tutta la settimana, non ce l’avrei mai fatta altrimenti a servire così tante persone. L’autodromo è un toccasana per il centro che soffre". Dagli anni ’70 il titolare dell’hotel Ziò, Flavio Dalmonte non ha mai visto "una cosa così. Nemmeno lo staff di Ticketone (rivenditore di biglietti, ndr) che era ospite da me si aspettava tali numeri. Ora serve una volontà politica forte da parte del Governo (ieri la promessa dal Mit da 5,25 milioni per le gare italiane, ndr) che riconosca il valore in termini organizzativi della città e del suo circuito".

Ha invece ancora la voce roca Simone Ricci Petitoni. La sua Ape Rez, chiosco per cocktail ambulanti, ha fatto presidio fisso in via Appia: "Grande entusiasmo da parte dei visitatori stranieri – dice –, in città hanno trovato un benvenuto speciale, quello tipico romagnolo, qualcosa di unico e introvabile in altri paesi". Il futuro per ora resta un’incognita: "Dovessimo restare senza Formula 1? Per me è una crepa nel cuore, perché il Circus è una chance inestimabile da non perdere – conclude –. Ma continuiamo a coltivare la speranza, perché alla fine, questi quattro anni di gioia sono tutti partiti da un insieme di coincidenze incalcolabili".

Ha letteralmente visto "una città con un’altra faccia", Gianluca Lelli del Caffè Emilia. "Sono stanco ma felice, per una settimana veramente da incorniciare. Credo che dal punto di vista organizzativo si possa dire ben poco a chiunque". Il tema portante resta quindi quello di un rinnovo per i prossimi anni, che rischia seriamente di non esserci: "Capisco che lo sport stia lentamente prendendo la strada del calcio, finanziato dai petroldollari degli sceicchi, ma circuiti con una storia del genere non possono andare perduti. Speriamo in Domenicali (l’ad imolese della Formula 1, ndr)".

Una perdita che sarebbe "un dispiacere immenso, da appassionato e da commerciante", dice Valerio Recine di Parsòt. "Se c’è la volontà di tenere il Gp, qualcuno a Roma dovrà rimboccarsi le maniche ancora di più, proprio come abbiamo fatto noi in questi giorni – conclude –. Il successo di questo weekend dimostra come ci si stava muovendo nella giusta direzione".