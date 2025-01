Rinnovo del contratto, Cgil e Uil pronte a incontrare i lavoratori Ausl

Dopo la fumata nera sul nuovo contratto nazionale, è il tempo delle assemblee dei lavoratori dell’Ausl (il 28 gennaio all’ospedale nuovo, il 30 al vecchio) "per spiegare i perché del nostro ‘no’ alla firma del Ccnl proposto da Aran e che Cisl e Fials, insieme a Nursid, erano pronte a firmare a danno dei lavoratori", sottolineano le sigle della funzione pubblica di Cgil e Uil.

I lavoratori della sanità imolese, sottolinea Giuseppe Rago, referente Uil Fpl per Imola, "si aspettano un sindacato che si batta con forza per la tutela di tutti i diritti e gli interessi dei lavoratori. Questo significa, in concreto, lottare per un contratto che consenta almeno di recuperare il potere d’acquisto perduto".

Stessa linea per Giuliano Troncossi di Fp Cgil: "I contratti che permettono il recupero dell’inflazione si possono firmare e vengono firmati. Col nuovo Ccnl Agidae che ha permesso il recupero del 10% dell’inflazione, oggi, i lavoratori che operano nei servizi alla persona in gran parti accreditati hanno uno stipendio più alto dei colleghi che operano nel settore pubblico".

Secondo Stefano Francescheli (segretario generale Cisl Fp Area metropolitana), "il vero danno per i lavoratori della Ausl di Imola derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto nazionale è che sono a rischio le progressioni economiche del 2025".

