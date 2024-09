Rinnovo del Gp sempre più in salita. I costi possono superare i 30 milioni

di Enrico Agnessi

Impossibile no. O almeno, non ancora. Ma da domenica sera la missione per tenere il Gp di F1 a Imola anche dopo la scadenza contrattuale del 2025 è più difficile. Il fine settimana di Monza ridimensiona le speranze romagnole: le 335mila presenze nei tre giorni (a Imola erano state 200mila) a suggello del trionfo Ferrari ‘aiutato’ dal nuovo asfalto (circostanza che in Lombardia hanno subito rimarcato) potrebbero convincere Roma a dare la priorità all’autodromo brianzolo nella corsa al rinnovo.

"Ora insieme al Governo nazionale la sfida è proseguire in questo percorso, tenendo insieme i due circuiti", avverte il sindaco Marco Panieri, presente domenica a Monza assieme ai presidenti di Con.Ami e Formula Imola, rispettivamente Fabio Bacchilega e Gian Carlo Minardi. L’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni è l’azionista di maggioranza nella cordata che permette lo svolgimento del Gp di Imola: i 25 milioni annui necessari arrivano infatti dal ‘suo’ Ice - Istituto per il commercio con l’estero (6); dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (5); dalla Regione Emilia-Romagna (5); dal Con.Ami (2). Il resto è a carico di Aci, al quale spettano gli incassi dalla vendita dei biglietti; e che opera sempre su mandato del Governo.

In futuro, per garantirsi quel Gp al quale punta mezzo mondo, di milioni ne serviranno 30 all’anno. E forse anche qualcosa di più. Liberty media, alla guida della F1, preferisce poi contratti lunghi, motivo per il quale dalla Capitale si potrebbe decidere alla fine di privilegiare un’intesa di 10 anni per Monza piuttosto che un 5+5 che comprenda anche Imola.

Stefano Domenicali, capo del Circus, ha aperto all’ingresso sulla scena dei privati per sostenere una delle due gare; e ogni tanto rispunta anche la vecchia storia dell’alternanza tra i due autodromi. Ma la sensazione è che in questo momento lo scenario più concreto sia quello di un ultimo Gp a Imola nel 2026, per recuperare la gara saltata lo scorso anno causa alluvione, e poi arrivederci amore ciao.

"Se dal 2026 non ci sarà più la Formula 1, saranno parecchi i milioni versati per adeguare l’impianto con passerelle, parcheggi e tribune vip: soldi che non potranno più dare aiuti diversi al territorio – è l’attacco del consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. Al lavoro di squadra è rimasto solo il sindaco a credere, perché ognuno pensa per se. E anche l’imolese Donenicali fa bene il proprio mestiere: sa che più si spenderà in strutture per il circuito, più sarà necessario assicurarselo per il futuro; e quindi aumenteranno i fee per avere la gara. Il sindaco ha puntato tutto su questo, e sa benissimo che del futuro non vi è certezza...".

Nota di colore, nel weekend monzese, c’è stato spazio anche per l’abbraccio tra i vecchi amici Bernie Ecclestone (capo del Circus che fu) e Federico Bendinelli, a lungo al vertice della Sagis, ex società di gestione dell’autodromo di Imola. Con la loro firma in calce a tutti i contratti iridati firmati dall’inizio degli anni Ottanta al 2006, hanno accompagnato la prima parte della storia della Formula 1 sul Santerno. La speranza degli appassionati imolesi (e non solo) è che questo secondo atto, iniziato con la pandemia del 2020, non si interrompa dopo un solo lustro.