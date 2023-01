Rinviata nuovamente l’apertura della piscina

Resta impigliata nelle maglie della burocrazia la riapertura della piscina di Castel San Pietro. Con non poco imbarazzo, il sindaco Fausto Tinti ha dovuto nuovamente annunciare ieri che non ci sono le condizioni per poter riaprire l’impianto ma non per ragioni di slittamento dei lavori ("è tutto pronto, ambienti e piscine sono caldi"), ma per motivi burocratici, di certificazioni che mancano.

Questa volta però, più saggiamente rispetto al recente passato, il sindaco per evitare un autogol non ha voluto battezzare una data di riapertura, scottato da continui posticipi che, oltre a far imbufalire gli utenti che hanno poi riversato sui social la loro rabbia, l’hanno esposto ad un fuoco incrociato di attacchi da parte della minoranza.

Bisticci politici a parte, resta il fatto che la partita è stata chiaramente gestita male nei mesi scorsi, e la Giunta si ritrova ora a dover duellare pure con la burocrazia, avversario ben più ostico dei competitor che stanno seduti sulla sponda opposta dell’aula consiliare. Alla base della mancata riapertura, infatti, ci sono "certificazioni che devono essere inviate dalle ditte che hanno eseguito i lavori negli ultimi mesi, quelli che hanno lavorato alla soluzione ponte del pallone pressostatico". Senza le certificazioni sul tavolo del Comune, "noi non possiamo aprire la Scia, e conseguentemente il gestore Sogese non può poi provvedere all’ultimo passaggio, quello dell’avvio della procedura di riapertura (che prevede le ultime verifiche da parte dei Vigili del fuoco, ndr)". Per questa ragione il Comune, assicura Tinti, sta "sollecitando le imprese perché provvedano all’invio delle certificazioni necessarie. Purtroppo – allarga le braccia il sindaco –, stabilire oggi una data certa di riapertura non è possibile in quanto la partita non è nelle mani del Comune". Quello che amareggia il primo cittadino è che "i lavori sono stati totalmente completati, le vasche sono calde e funzionanti, idem anche per quanto riguarda i locali, spogliatoi e palestra. Insomma, l’impianto sarebbe già utilizzabile, se non fossimo impigliati nelle maglie della burocrazia".

Claudio Bolognesi