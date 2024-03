"Riparare il semaforo danneggiato"

"Il semaforo davanti alle scuole medie ed elementari di Fontanelice non funziona in modo idoneo da tempo. Infatti, si è fulminata la lampadina del colore arancione e quindi si passa dal verde al rosso immediatamente creando inevitabili disagi alla circolazione".

Lo spiega Simone Carapia, consigliere metropolitano di Bologna della Lega e residente nel comune di Fontanelice.

"Al centro – sottolinea Carapia – c’è la sicurezza per automobilisti e studenti, considerando anche il fatto che il semaforo in questione si trova in una zona altamente frequentata da ragazzi. E che, negli orari di entrata e uscita dalle scuole, la sicurezza degli studenti deve essere garantita. Chiedo per questo quale sia l’iter che si intende seguire e le tempistiche per la risoluzione del problema e, in particolare, per la sicurezza degli studenti".

Il consigliere chiede quindi interventi immediati. "Genitori e automobilisti devono fare una colletta per risolvere la situazione? – si domanda con ironia l’esponente del Carroccio –. Davanti alle scuole e specialmente nei centri abitati la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità per chi governa e in generale per qualsiasi amministratore".