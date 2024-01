Riparte ’Esteticamente day hospital’. Supporto alle pazienti oncologiche

Supportare le donne con una patologia oncologica in corso di trattamento. È l’obiettivo del progetto ‘Esteticamente day hospital’, che ripartirà lunedì 15 gennaio al Santa Maria della Scaletta. L’iniziativa, che si concluderà a dicembre e avrà cadenza mensile, prevede una serie di incontri gratuiti rivolti alle utenti del day service oncologico dell’Ausl.

Il progetto è approdato a Imola nei primi mesi del 2016 prendendo spunto da esperienze già avviate in molti centri, primo tra tutti il San Raffaele di Milano con il progetto ‘Salute allo specchio’. È infatti dimostrato che con l’informazione e il supporto alle pazienti oncologiche anche dal punto di vista estetico si può promuove benessere e qualità di vita sia prima, che durante, che dopo i trattamenti e si favorisce il mantenimento della paziente all’interno del tessuto famigliare e sociale.

"‘Esteticamente Dh’ nasce da una convergenza di obiettivi e desideri di pazienti e volontari competenti, che hanno trovato nell’intera équipe medico ed infermieristico-tecnica del day service oncologico un accoglimento entusiasta ed una fattiva operatività – ricordano dall’Ausl –. Questa esperienza muove i primi passi grazie all’incontro mediato dal dottor Antonio Maestri, direttore di Oncologia, di Antonella Castelluccio e Chiara Boschieri: la prima, estetista professionista ed ex paziente del day service imolese; la seconda, consulente e formatrice in estetica e farmacia oncologica. Entrambe desideravano mettere a disposizione la loro professionalità per le donne che frequentano il day service oncologico, per garantire loro un momento di accoglienza e di coccole, ma anche di informazione-formazione sui concetti fondamentali dell’estetica oncologica".

La perdita dei capelli, delle ciglia, delle sopracciglia, il pallore, le occhiaie, l’aumento e la perdita di peso, le ulcere rappresentano alcuni dei principali cambiamenti a cui questi pazienti vanno incontro. In particolare, per la donna malata di cancro, tutto questo rappresenta, oltre che un’alterazione della propria immagine, la testimonianza quotidiana di una diversità, auto ed etero percepita, che può avere conseguenze significative sulla qualità della vita, generando talora vergogna, ansia, timori.

Obiettivo fondamentale del progetto è appunto l’azione di supporto a donne con una patologia oncologica in corso di trattamento; nello specifico, l’insegnamento di tecniche e strategie per gestire dal punto di vista estetico gli effetti collaterali delle terapie che impattano sul proprio aspetto fisico, perseguendo attraverso questa strada l’obiettivo di migliorare il benessere globale delle pazienti e la qualità di vita percepita.

"Il progetto – concludono dall’Ausl – vuole quindi offrire alcuni strumenti di sostegno che possano aiutare le donne ad affrontare il periodo critico in cui si trovano e a ritrovare fiducia in se stesse e autostima, integrando all’approccio prettamente clinico e psicologico un approccio che guardi anche al benessere estetico della donna nel suo contesto di vita".

Il 15 gennaio l’appuntamento con le volontarie del day service oncologico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta è alle 13.45. Il laboratorio si svolgerà nella sala Rossi. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare Patrizia, Michela e Mirca professioniste del day service oncologico al seguente numero: 0542662641.