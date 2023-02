Riparte il Pedibus, prime due linee operative

A Dozza è ripartito il progetto Pedibus.

Ieri mattina, infatti, hanno ripreso piena operatività le prime due linee di quell’itinerario di camminata per gli alunni che collega diverse zone del territorio con i plessi scolastici locali. Un riavvio stimolato sull’asse municipio, istituto comprensivo e genitori.

Il movimento, partito in modo spontaneo, ma ora settato al meglio in base all’accordo tra l’ente e gli altri portatori di interesse, strizza l’occhio a tutte le scuole dozzesi.

Prima è stato fatto un questionario per conoscere la volontà di partecipazione poi una serie di approfondimenti per captare esigenze ed individuare i punti di raccolta.

Ma anche per sondare la disponibilità dei genitori ad accompagnare la colorata comitiva di bambini muniti di pettorine di riconoscimento.

Una presenza adulta fondamentale per la corretta gestione, in sicurezza, di un servizio per il quale anche il Gruppo Alpini ha dato pieno supporto.

Così, sotto gli occhi del primo cittadino e dell’assessore alla scuola Sandra Esposito, la linea gialla e quella verde della frazione di Toscanella hanno ripreso vita.

La prima tratta che corre verso la scuola Pulicari, in partenza dall’incrocio tra via Europa e via Nuova Sabbioso, sfrutta la pista ciclabile e prevede una fermata intermedia in via Nenni.

La seconda, invece, da via Fellini raggiunge senza soste l’edificio scolastico.

"Grazie ai genitori, alla dirigenza dell’istituto comprensivo, agli alpini ed ai volontari iscritti all’albo comunale per aver posizionato la cartellonistica del progetto – ha detto il sindaco Albertazzi –. Una comunione d’intenti capace di trasformare le idee in realtà".

E ancora: "Il ripristino del Pedibus era uno dei punti significativi del nostro programma di mandato – ha sottolineato –. Un servizio che ben si integra con la filosofia ambientalista, salutista, educativa e pedagogica della nostra amministrazione. Un modo per stimolare anche la socialità e la conoscenza del territorio dei più piccoli".

E l’entusiasmo dei ragazzi saprà sicuramente rendere l’iniziativa ancora più piacevole e divertente.

r. c.