Riparte la corsa per avere una casa popolare

Riparte la corsa alla casa popolare. Pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica). Le domande vanno presentate entro lunedì 6 marzo.

Come ricordato in questi giorni dal Municipio, possono fare richiesta le persone che possiedono i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza o sede dell’attività lavorativa a Imola, oppure residenza o attività lavorativa triennale nell’ambito regionale; i componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; assenza di precedenti assegnazioni o contributi; Isee non superiore a 17.428,46 euro e valore del patrimonio mobiliare ai fini Isee non superiore a 35.560 euro (la dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell’attestazione Isee deve essere sottoscritta entro la data di scadenza dell’avviso).

Le nuove domande e le eventuali integrazioni alle richieste valide ammesse nella precedente graduatoria (approvata a novembre 2020) vanno presentate esclusivamente sulla modulistica predisposta scaricabile dal sito del Comune. Il tutto da compilare preferibilmente in stampatello, corredandolo con fotocopia di un documento valido d’identità dell’assegnatario.

Le domande presentate dopo la scadenza verranno valutate per l’aggiornamento successivo secondo quanto previsto dal regolamento di accesso, mobilità e gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato nell’avviso pubblico saranno escluse dal presente aggiornamento.

"Tutti gli uffici interessati hanno lavorato alacremente affinché il nuovo avviso per la formazione di una graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica uscisse questo mese – spiega Daniela Spadoni, assessora alle Politiche sociali –. A tutti loro va il mio ringraziamento. Abbiamo voluto recepire anche nelle graduatorie Erp le conseguenze sulle famiglie della pandemia e della crisi economica, perché a coloro che sono in difficoltà sia garantito in modo vero il diritto ad abitare una casa. Nei prossimi giorni l’avviso verrà condiviso con i sindacati".