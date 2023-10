Riparte l’attività della Ludoteca

Ha riaperto a inizio ottobre la Ludoteca comunale Spassatempo in via Caduti di

Cefalonia 256. Oltre al gioco libero per i bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19, sono ripresi anche i laboratori e le attività riservate ai più piccoli da 0 a 6 anni, organizzati da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune di Castel San Pietro Terme

I prossimi appuntamenti, tutti dalle ore 17 alle 18, sono: martedì 10 ‘Viva le lumache’, giovedì 12 ‘Il piccolo Riccio‘, martedì 17 ‘Una volpe di foglie’, giovedì 19 ci sarà la festa di riapertura aperta a tutti i bambini iscritti alla Ludoteca con lo spettacolo teatrale ‘I topi sulla luna’ a cura di

Millemagichestorie (per info: 346 6214708 - EMAIL ludoteca@solcoprossimo.it ). Per poter frequentare la struttura comunale, è necessario iscriversi in

Ludoteca e pagare il canone annuale di 25 euro per ogni bambino. Inoltre c’è la possibilità di utilizzare i locali della Ludoteca per le feste di compleanno, su prenotazione.