Riparte l’iniziativa ‘Parliamo della mia salute’. Primo incontro sulla prevenzione dei tumori

A Borgo Tossignano sono ripartiti qualche giorno fa gli incontri aperti alla cittadinanza del ciclo ‘Parliamo della mia salute’. Tutti i martedì, dalle 18 alle 19 nella sala consiliare del municipio di Piazza Unità d’Italia, porte spalancate per affrontare temi attuali di sanità. L’iniziativa, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ausl Imola, Professione Medica Insalute e la Federazione Italiana Medici di Famiglia con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, dell’Antica Società Maccheroni di Beneficenza e dello studio dentistico associato di via Grandi, ha già raccolto nelle precedenti edizioni gli ampi consensi della comunità in termini di partecipazione. Dieci interessanti appuntamenti, in agenda fino all’inizio del mese di dicembre, in compagnia di medici e specialisti che dopo aver illustrato la propria relazione resteranno a disposizione della gente per rispondere a tutti i quesiti.

Archiviato l’esordio sulla prevenzione dei tumori con l’oncologo Arrigo Bondi, oggi sarà ospite la dottoressa Sandra Falconi per spiegare l’importanza della conoscenza del quadro legato alla familiarità del paziente per facilitare una diagnosi corretta. Una settimana dopo toccherà alla geriatra Mabel Martelli focalizzare le problematiche legate alla graduale perdita di memoria nelle persone anziane. Alimentazione dopo i 50 anni con Shirley Ehrlich in calendario il 15 ottobre mentre il 22 arriverà l’oculista Marta Casacci con il tema ‘L’occhio e la sua età: come mantenere la vista’. Un altro dei cinque sensi, l’udito, al centro dell’incontro del 5 novembre con l’otorinolaringoiatra Filippo Sorace poi il 12 si passerà all’odontoiatria, con un focus sul microbiota orale, con Antonella Faggella. Stipsi e gastroenterologia, tra prevenzione e terapia, con Pietro Fusaroli il 19 per arrivare all’incidenza sulla salute di una regolare attività motoria con la chinesiologa Valentina Totti. Gran finale il 3 dicembre per ragionare sull’eterno argomento dell’uso non corretto degli antibiotici in compagnia di Serena Lanzarini specializzata in igiene, epidemiologia e medicina preventiva. "È il terzo ciclo di incontri sulla salute organizzati dal nostro municipio sotto la guida della giunta del primo cittadino Ghini – spiega la vicesindaca Federica Cenni con delega alle politiche sanitarie -. Incontri dettagliati e molto interessanti che hanno riscosso grande interesse da parte dei cittadini del paese e delle zone limitrofe. Ci sono persone di tutte le età e si crea un bel clima di condivisione". E ancora: "Prevenzione e linee guida per affrontare alcuni passaggi delicati della vita – continua -. Ma anche utili consigli sull’alimentazione e sulla metodologia migliore per ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda. Medici ed esperti noti, al lavoro nella nostra Ausl, che alimentano una vera e propria interazione con i partecipanti".