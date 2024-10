Riparte l’Università Aperta. Il piano di Fioravanti per celebrare l’anno

Inizia un nuovo anno accademico per Università Aperta. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domani alle 16.30 a Palazzo Monsignani con un evento speciale nella sede dell’Accademia Internazionale ‘Incontri con il maestro’ di Imola dal titolo ‘Giovani note per il nuovo anno accademico’.

Dopo i saluti istituzionali, prevista la presentazione al pubblico dei corsi che Università Aperta ha programmato per i 1.200 soci per l’anno 2024/2025. Poi la pianista Anastasia Fioravanti terrà un recital su musiche di Haydn e Chopin, con una introduzione tenuta dalla Sovrintendente dell’Accademia Angela Maria Gidaro.

"Siamo sempre lieti ed entusiasti di partecipare alle iniziative sociali e culturali della città, permettendo alla musica d’arte e ai nostri giovani musicisti di testimoniare la bellezza della ricerca, dello studio, dell’impegno nel condividere e tramandare i più alti valori del patrimonio culturale ereditato – commenta Gidaro –. La buona società parte dalla condivisione di tutto ciò e quale miglior contesto che l’inaugurazione dei corsi di Università Aperta, che ringraziamo dell’invito nella persona della presidente Sandra Zanardi".

Il programma musicale propone, in apertura, la Sonata in Re maggiore Hob. XVI:37 di Franz Joseph Haydn: pubblicata nel 1780 in una raccolta di sei sonate dedicate alle sorelle Katharina e Marianna Auenbrugger. A seguire, l’Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin, composto fra il 1830 e il 1835.

"Tutte le composizioni chopiniane – scriveva Liszt – devono essere eseguite con quel tentennamento accentuato e prosodico, e con quella morbidezza, la cui ragione difficilmente si svela quando non s’abbia avuto occasione di udirla sovente. Chopin sembrava preoccupato di rendere evidente questa sua maniera di esecuzione, specialmente di comunicarla ai suoi connazionali ai quali egli, più che ad altri, desiderava trasmettere il calore interno della sua commozione". Nata nel 2001, Anastasia Fioravanti si è diplomata al conservatorio di Fermo, per proseguire la sua formazione all’Accademia Pianistica di Recanati con Lorenzo Di Bella. Dopo diverse masterclass ed esperienze musicali con Luigi Ferdinando Tagliavini, ed essersi diplomata in clavicembalo al Conservatorio di Bologna sotto la guida di Maria Luisa Baldassarri, si iscrive all’Accademia di Imola dove frequenta attualmente l’ultimo anno, allieva di Igor Roma e André Gallo.