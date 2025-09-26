Riparte Università Aperta. C’è il corso di geopolitica

Una lente per osservare il presente e intravedere il futuro, attraverso le voci di ambasciatori, studiosi e analisti che portano in città il cuore del dibattito internazionale. Con questo spirito Università Aperta presenta la 14esima edizione del corso di Geopolitica, appuntamento ormai centrale della stagione culturale cittadina, che da anni unisce riflessione accademica e partecipazione della comunità.

Il via è fissato per martedì 15 ottobre alle 20 nella Sala Sersanti, con sei incontri a cadenza mensile fino ad aprile 2026. A chiudere il percorso, come da tradizione, sarà la lectio magistralis del professor Lucio Caracciolo, che tornerà nell’Auditorium 1919 di Sacmi dopo il successo delle passate edizioni.

"Il corso di Geopolitica si conferma uno dei punti qualificanti della nostra proposta formativa – sottolinea Sandra Zanardi, presidente di Università Aperta Imola – la qualità e l’autorevolezza degli ospiti ci permettono di affrontare temi di grande complessità, con una partecipazione crescente che testimonia il bisogno diffuso di strumenti analisi e comprensione del mondo che ci circonda". Con oltre 180 iscritti stabili e più di 1.300 soci attivi, Università Aperta rinnova così uno dei suoi capisaldi.

La prima lezione avrà come tema ‘Indonesia: il gigante asiatico nel gioco delle superpotenze’ con il professor Pietro Masina, docente all’Università Orientale di Napoli. Il corso, coordinato dal dottor Demostenes Floros (Università di Padova e Cer – Centro europa ricerche), vedrà la presenza di figure di primo piano. Tra i relatori di questa edizione spiccano gli ambasciatori Marco Carnelos e Carlo Marsili, il dottor Anadi ‘Hagi’ Mishra e il professor Alessandro Volpi dell’Università di Pisa. Accanto a loro, il ritorno del professor Masina e una lezione finale a cura dello stesso Floros.

L’attesa, come ogni anno, si concentra anche sulla conclusione del ciclo: l’intervento del professor Caracciolo, direttore di Limes, richiamerà non solo gli iscritti al corso ma l’intera cittadinanza, confermando il valore pubblico dell’iniziativa. "Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere con continuità Università Aperta – sottolinea il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi – per il valore aggiunto che porta alla nostra comunità. La cultura, la capacità di analisi e interpretazione della realtà, richiama nuova cultura, e rappresenta perciò una parte essenziale del nostro impegno cooperativo". Le iscrizioni sono già aperte. Tutte le informazioni sul sito ufficiale univaperta.it.