Ripartenza post-alluvione . Piano in arrivo per le Acque . Lavori alla comunità Il Sorriso

Entrano nel vivo, tra città e circondario, i lavori per la ricostruzione post-alluvione finanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite la struttura commissariale.

Mentre sul Lungofiume Santerno prosegue la messa in sicurezza del paddock dell’Autodromo, Area Blu ha affidato la progettazione dell’intervento di sistemazione spondale dei tratti fluviali (Rio Rondinella) interni al parco delle Acque minerali e alla scuola Pelloni Tabanelli. Se ne occuperà la ditta Castellari Ambiente Srl per oltre 13mila euro a fronte di un intervento che, una volta messo a punto sulla carta, prevederà un investimento di 140mila euro. Si tratta sempre di fondi in arrivo da Roma e legati al Pnrr – Piano nazionale ripresa e resilienza.

L’intervento in oggetto, che riguarda in particolare alla pulizia e al ripristino successivi al crollo di inerti, alberature e alcuni blocchi presenti sulle sponde, è stato piuttosto dibattuto nei mesi scorsi. A luglio 2024, Legambiente e comitato Autodromo avevano infatti puntato il dito contro il Comune per non aver chiesto alla struttura commissariale fondi relativi alla sistemazione delle frane presenti nel parco delle Acque minerali. Il motivo? Queste ultime, secondo la Giunta, "non sono riconducibili" al maltempo di maggio 2023, che alle Acque ha invece causato solo "erosioni superficiali" che "non sarebbe stato corretto" mettere in conto a Roma.

Sempre dalla Capitale arrivano i fondi necessari per portare avanti i lavori alla comunità di recupero ‘Il Sorriso’, struttura con sede a Fontanelice ma di proprietà del Comune di Imola, una comunità terapeutica residenziale per il recupero di soggetti affetti da patologie di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol.

In questo caso, dopo che nelle scorse settimane la Giunta ha approvato il progetto esecutivo da oltre 80mila euro per i lavori in somma urgenza di messa in sicurezza delle residenze Casoncello e Traversa ("Demolizione parziale e ripristino di un edificio a seguito dei dissesti provocati dalle piogge di maggio 2023, con l’obiettivo di eliminare le parti compromesse garantendo la sicurezza e ripristinare la funzionalità delle strutture superstiti, tenendo conto dei danni causati dall’acqua e dal fango"), Area Blu ha affidato i lavori alla ditta Zini Elio per circa 50mila euro.

La struttura, per la quale la presidenza del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione 200mila euro, è stata duramente colpita dal maltempo del 2023. Dopo una prima serie di lavori in somma urgenza, a maggio 2024 la Giunta ha approvato un ulteriore intervento suddiviso in tre principali quadri economici che, oltre alle operazioni di cui sopra, prevedono anche realizzazione di opere di regimentazione acque per oltre 34mila euro; esecuzione di nuovo tracciato stradale per permettere l’accesso al fabbricato ‘Il Casoncello’ previo sbancamento e regolarizzazione tracciato in mezzacosta, formazione fosso di monte, esecuzione pozzetti e chiaviche per convogliamento acque, fornitura e posa materiali inerti nuovo tracciato, per quasi 40mila euro.

Completano il quadro di questa tranche di interventi post-alluvione, ma parliamo in questo caso delle più recenti ondate di maltempo, gli oltre 20mila euro che Area Blu ha destinato alla ditta faentina Astra per servizi di pulizia dei locali al piano interrato della piscina comunale Ruggi da fanghi e altro materiale accumulato a seguito del maltempo.