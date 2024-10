Ciak, si gira in città: via alle riprese della nuova serie tv con Luca Argentero

Imola, 15 ottobre 2024 – Ciak, si gira. Al via ieri le annunciate riprese della serie tv dedicata al mondo del motorsport che vedrà protagonista Imola; a partire dal suo Autodromo.

Il Comune continua a mantenere il più stretto riserbo sul nome del progetto in questione, sostenuto dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, prodotto dalla società Groenlandia e distribuito anche all’estero; ma è ormai chiaro che si tratta della serie Netflix in sei puntate con Luca Argentero, in uscita nel 2025, incentrata sul mondo dei motori.

E in particolare sul campionato italiano Gran turismo, manifestazione che ha fatto tappa all’Enzo e Dino Ferrari tra fine maggio e inizio giugno, durante il primo dei due Aci racing weekend stagionali. Assieme ad Argentero ci sarà Caterina Forza, 23 anni, celebre per la sua interpretazione di Nina nella serie tv Prisma.

Il regista della serie è Matteo Rovere, lo stesso di ‘Veloce come il vento’, il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, sempre ispirato al campionato italiano Gran turismo, girato in buona parte proprio a Imola nel 2016. La produzione di questa nuova serie, che ad agosto ha fatto tappa all’Autodromo del Mugello, dove erano al lavoro 70 persone fra operatori, tecnici, trucco e parrucco, resterà per diverse settimane sul territorio cittadino. Si concentrerà in particolare sul circuito, ma le riprese interesseranno anche vari punti del centro storico.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha invitato in questi giorni tutti i cittadini a “collaborare con le autorità per garantire il regolare svolgimento delle attività di ripresa e minimizzare i disagi”.

Previste infatti una serie di limitazioni al traffico e alla sosta scattate già ieri pomeriggio (quando c’è stato un gran viavai nella zona compresa tra l’ospedale vecchio e la Rocca sforzesca) e resteranno in vigore fino al 16 novembre. Confermati per il 24 ottobre anche lo spostamento del mercato ambulante di viale Rivalta e del Borghetto in piazza Bianconcini (quello di piazza Matteotti sarà già in viale Dante dal 22 ottobre al 5 novembre per lasciare spazio al Baccanale), nonché la chiusura del mercato agroalimentare dal 22 al 25 ottobre.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere questa grande produzione televisiva che celebra il nostro patrimonio motoristico – commenta il sindaco Marco Panieri –. Imola sarà l’indiscussa protagonista di questa serie, che non solo metterà in luce la storia e la passione della nostra città per il motorsport, ma ci offrirà anche un’opportunità straordinaria di promuovere Imola all’estero, consolidando ulteriormente il nostro ruolo di capitale della Motor Valley. Le riprese si svolgeranno non solo all’interno del nostro iconico Autodromo, ma anche in diversi luoghi della città, offrendo una visibilità internazionale sia al circuito che al nostro straordinario patrimonio urbano”.