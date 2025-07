Riqualificazione alloggi Erp. Intesa Comune-Fondazione

Cinque alloggi Erp nell’immobile ai civici 8 e 10 di via Cenni, nel quartiere Marconi, sono stati ristrutturati e destinati a famiglie con persone disabili. Qui oggi alle 18 verrà scoperta la targa collocata come segno di gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per la donazione effettuata che ha consentito al Comune, in collaborazione con Acer, di portare a termine l’intervento.

La somma utilizzata è infatti parte di un contributo stanziato da Palazzo Sersanti nell’ambito del progetto ‘Insieme per il superamento del disagio abitativo e per la qualificazione dell’edilizia pubblica’, pari a 200mila euro, che ogni anno la Fondazione eroga al Municipio per azioni a sostegno delle fragilità.

Di questi, 90mila euro sono destinati già dal 2021 a rendere appunto effettivi l’autonomia e il diritto alla casa delle persone con disabilità che possono usufruire o nell’ambito di prime assegnazioni Erp o che siano già assegnatari di alloggio popolare ma con esigenze di mobilità perché le loro condizioni di vita si sono modificate in peggio.

Nel tempo, con queste risorse sono stati realizzati, in compartecipazione con il Comune, un ascensore nello stabile al civico 2 di via Noiret al fine di rendere tutti gli alloggi di quel condominio fruibili e privi di barriere architettoniche, più manutenzioni straordinarie e accorpamenti nel condominio di via Cenni 8-10 per un totale di sette alloggi.

"Auspichiamo di potere avviare anche molte altre collaborazioni nella realizzazione effettiva di opere a sostegno delle famiglie più in difficoltà, degli anziani e delle persone con disabilità", affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni.

"La riqualificazione degli alloggi di via Cenni rappresenta un risultato concreto e significativo, frutto di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, orientata a migliorare la qualità della vita delle persone e a contrastare il disagio abitativo sul territorio – aggiunge la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Silvia Poli –. Continueremo a essere al fianco delle istituzioni, delle famiglie e delle comunità locali, con l’obiettivo di costruire insieme una città più giusta, più attenta e più vicina ai bisogni di tutti".