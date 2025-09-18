Riqualificazione centrale termica. Borghetto e Servizi al cittadino. Ok al progetto da 230mila euro

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e ammodernamento della centrale termica dell’edificio, affacciato su piazzale Ragazzi del ’99, che ospita il centro commerciale Il Borghetto e gli uffici comunali dedicati ai Servizi al cittadino (sala Miceti). L’intervento, per un importo complessivo di 230mila euro, è atteso da tempo a causa dell’obsolescenza e dell’inefficienza del sistema attualmente in uso, non più in grado di garantire standard adeguati di funzionamento, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione invernale.

Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione del generatore di calore con un nuovo modello a condensazione, capace di ridurre i consumi e le emissioni; l’adeguamento degli impianti meccanici, per una gestione più sicura ed efficiente del riscaldamento; l’installazione di un sistema di regolazione avanzato, che permetterà un controllo più preciso dei consumi; l’adeguamento dell’impianto elettrico. In questo modo sarà possibile migliorare il comfort degli ambienti, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale e i costi di gestione.

La spesa complessiva ammonta come detto a 230mila euro, di cui 124mila destinati ai lavori e la parte restante a spese tecniche, sicurezza, imprevisti e Iva. Le risorse arrivano dall’avanzo di bilancio non vincolato e rientrano nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, approvato dal Consiglio comunale lo scorso luglio. La delibera di Giunta relativa al progetto, redatto da Area Blu, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da permettere un avvio celere del cantiere e garantire il pieno funzionamento dell’impianto già in vista della prossima stagione fredda.

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria necessario per garantire non solo la sicurezza, ma anche un salto di qualità in termini di efficienza energetica. Con questo intervento – il cui avvio operativo è atteso nelle prossime settimane – l’amministrazione comunale punta a restituire a cittadini, lavoratori della sala Miceti e operatori del Borghetto una struttura più sicura, efficiente e in grado di affrontare al meglio le sfide energetiche dei prossimi anni.

L’obiettivo è che evitare che si ripeta quanto accaduto qualche tempo fa, quando una trentina di dipendenti comunali avevano affidato a una lettera indirizzata in Municipio la loro protesta dopo l’ennesima rottura della caldaia che li aveva costretti a lavorare al freddo. Sulla scorta di quei fatti, la Giunta aveva anche candidato l’intervento di riqualificazione del Mercato coperto e della sala Miceti a un finanziamento europeo da 300mila euro che però non è mai arrivato.