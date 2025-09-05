Riqualificazione Cra Venturini. Giunta-sindacati, prove di dialogo. Ma resta il nodo dei posti letto

Si chiude con la firma di un verbale di incontro, atto che sancisce un primo riavvicinamento tra le parti dopo il duro scontro dei giorni scorsi, il faccia a faccia di ieri in Municipio tra Comune, Circondario, Asp e sindacati sulle sorti della Casa residenza anziani Venturini. Come noto, la struttura di proprietà dell’Azienda servizi alla persona sarà oggetto in futuro di un piano di riqualificazione che porterà i letti disponibili da 144 a 50. E proprio il destino dei quasi cento posti persi a seguito dell’ammodernamento (maxi-progetto da 1,3 milioni solo per il primo stralcio di lavori) è il tema che agita il dibattito pubblico.

Da un lato, le famiglie sono preoccupate dal possibile trasferimento dei loro cari in altre strutture della città e del circondario. Dall’altro, Cgil-Cisl-Uil temono ripercussioni, oltre che dal punto di vista sociale, anche sul fronte dei lavoratori: gli operatori di Seacoop, fino a poco tempo considerati troppo pochi per una struttura grande come quella di via Venturini, rischiano infatti di essere presto in esubero. In mezzo, incalzato anche dall’opposizione, il Comune assicura che i posti persi verranno recuperati; ma è ancora presto per capire dove.

"L’amministrazione intende avviare un ragionamento per creare nell’immobile di proprietà pubblica nuovi servizi per soddisfare i bisogni degli anziani sul territorio, prevedendo nel contempo un incremento del numero di servizi gestiti da Asp e mantenendo il numero di posti complessivi accreditati e contrattualizzati sul territorio pari ad attuali 508 posti", si legge nel verbale siglato in Municipio, che allarga lo sguardo all’intero circondario.

Rispetto a quanto dichiarato dall’amministrazione, alla luce dell’intesa di ieri, le parti condividono di "impegnarsi ad avviare" entro fine mese il "tavolo di confronto a livello circondariale per un’analisi puntuale sui nuovi bisogni degli anziani anche al fine di affinare le progettualità da prevedere nell’ambito della riqualificazione di Cra Venturini".

Sul fronte occupazionale, previsto inoltre che, nell’ambito del futuro percorso per l’accreditamento (oggi sospeso da delibera regionale), nell’avviso per la gestione di Case residenze anziani da parte di soggetti diversi da Asp sia previsto un "apposito articolo sulle clausole sociali". E cioè: nel caso di cambio gestore, il nuovo arrivato dovrà "prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti al servizio garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi".

Ma soprattutto, i sindacati hanno chiesto e ottenuto di "non avviare i lavori prima del confronto e accordo fra le parti" relativamente alla "condivisione del piano di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo che Asp e i progettisti incaricati e della condivisione della programmazione a livello circondariale in vista della riapertura del percorso dell’accreditamento".

Soddisfatti, al termine del summit in Municipio, Giunta e Circondario. Parlando di "clima positivo e costruttivo", i due enti rappresentati ieri al tavolo dall’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, e dal direttore generale di via Boccaccio, Sergio Maccagnani (per Asp c’era la presidente Veronica Gioiellieri), hanno espresso in una nota "soddisfazione per l’interlocuzione avvenuta e per il percorso tratteggiato, che comprende una serie di passaggi condivisi prima della fine del 2026".