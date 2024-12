Riqualificazione di viale d'Agostino e via Montanara: lavori al via a giugno 2025

Approvazione del progetto esecutivo a febbraio 2025, affidamento dei lavori entro maggio e inizio del cantiere a giugno. Poi avanti con sei mesi di intervento per inaugurare l’opera a novembre. Servirà poco meno di un anno, almeno sulla carta, per vedere realizzata la riqualificazione di viale d’Agostino e della via Montanara prevista nell’ambito più ampio del completamento della Bretella.

L’intervento, che ha un quadro economico da un milione e 250mila euro, di cui 925mila euro di lavori, prevede sistemazione e messa in sicurezza dell’attuale pista ciclo-pedonale attraverso la realizzazione di un’aiuola di separazione o l’inserimento di cordoli gialli per un totale di 760 metri. E ancora: oltre 400 metri di nuova pista ciclo-pedonale in sede propria più 380 metri di nuovo marciapiede. Infine, la messa a dimora di 54 alberi e la creazione di 74 nuovi parcheggi lungo la strada.

Al pari della conclusione dell’asse attrezzato, l’intervento di riqualificazione di viale d’Agostino e della via Montanara è previsto come opera di compensazione legata alla costruzione della quarta corsia della A14. La firma di Autostrade in calce alla convenzione con il Comune, avvenuta in estate, ha sbloccato 18 milioni. Di questi, 14 sono destinati al completamento della Bretella e altri 4 al collegamento della viabilità tra la via Emilia e il casello (rotatorie Lughese-Lasie, Lughese-San Prospero e via Emilia-via Zello e appunto la riqualificazione di viale d’Agostino e via Montanara).

Da via Salvo d’Acquisto ricomincerà il tracciato dell’asse attrezzato per gli ultimi 600 metri mancanti, fino a via Punta (di fronte al supermercato Sigma). Il progetto è ormai noto: due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale".

È ormai quasi certo che l’attraversamento ciclopedonale della Bretella, per collegare Pedagna Est e Ovest, non avverrà tramite sottopasso; bensì tramite un ponte. L’ultimo tratto della Bretella dovrebbe esser realizzato in 20 mesi a partire da febbraio 2026, dopo che il prossimo anno sarà dedicato alla progettazione vera e propria dell’opera e alla fase degli espropri.

Condizione imprescindibile per la partenza di un’opera attesa ormai da oltre dieci anni è la conclusione del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto. Un cantiere da tre milioni, avviato a inizio 2022 e interrotto più volte. E che negli ultimi tempi, dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un ulteriore milione, era finito in balia del degrado. Ripartito qualche mese fa assieme a quello che ha portato alla riqualificazione della già citata rotonda di via Punta, secondo l’ultima tabella di marcia del Comune il cantiere in via Salvo d’Acquisto si completerà a maggio 2025.