Risarcimenti alluvione, ecco il prontuario

Imola, 10 marzo 2024 – Una ferita ancora aperta. è quella provocata dall’alluvione dello scarso maggio ai cittadini imolesi e a tantissime famiglie residenti nella Vallata del Santerno e nei comuni della Bassa colpite da frane, smottamenti ed esondazioni. Un disastro che si è portato via sogni e progetti di famiglie e attività commerciali. Donne e uomini che però non si sono persi d’animo e, fin dal giorno dopo, hanno intrapreso il lungo percorso di ricostruzione.

Alluvione: il generale Figliuolo

Un percorso che passa necessariamente anche dal sostegno delle istituzioni in una delle aree più strategiche dell’intero Paese.

E così Il Nuovo Circondario Imolese ha organizzato un evento pubblico, rivolto a imprese, cittadini e professionisti dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese, per presentare le ordinanze per la ricostruzione delle imprese e degli edifici privati danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

L’incontro si terrà venerdì, a partire dalle 14,30 nella Sala Polivalente (ex Bocciodromo) in via Montanara 250, a Ponticelli. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Nuovo Circondario Imolese per la ricostruzione post alluvione. Nello specifico l’incontro del 15 marzo sarà dedicato all’illustrazione delle ordinanze 11 e 14, emanate dal Commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a inizio novembre scorso, che disciplinano rispettivamente le modalità per la ricostruzione delle imprese e delle abitazioni private danneggiate dall’alluvione e dagli eventi franosi di maggio 2023.

Dopo i saluti introduttivi dei vice-presidenti del Nuovo Circondario Imolese Beatrice Poli e Matteo Montanari, i referenti tecnici della struttura commissariale, presenti per l’iniziativa, illustreranno i contenuti delle due ordinanze e le modalità con cui presentare le richieste di contributo.

A cittadini, imprese e professionisti verrà data la possibilità di fare domande e di trovare risposta alle necessità di chiarimento emerse in questi primi mesi di applicazione delle ordinanze. All’incontro saranno presenti anche tecnici di Invitalia e della Regione Emilia-Romagna per rispondere ad eventuali domande sull’utilizzo della piattaforma informatica Sfinge creata per la presentazione e gestione delle domande.

L’incontro vedrà infine le conclusioni da parte del sindaco di Imola e presidente Nci Marco Panieri. L’incontro sarà aperto a tutti, senza la necessità di prenotarsi. Per info e chiarimenti sull’iniziativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it o chiamare il numero 0542-603218.

Un incontro che vedrà la partecipazione di numerosi residenti che, nel corso dei mesi, hanno dato il via ai primi interventi di ripristino a proprie spese o attendono ancora l’arrivo dei risarcimenti per cominciare con i lavori di ristrutturazione.