Risarcimenti,. Musumeci rassicura

Tiene ancora banco la questione delle zone non inserite nelle mappe dei danni causati dall’alluvione. A sollevare il caso è questa volta la deputata di Italia Viva, Naike Gruppioni, secondo la quale i territori in questione "non potranno beneficiare di alcuna delle misure previste" per i ristori e la ricostruzione "nonostante si trovino in condizioni di grande difficoltà".

Ma sulla scorta di quanto già affermato nei mesi scorsi dal commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, anche il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, rassicura. Perché è vero che c’è un elenco che fissa una mappa. Ma una serie di disposizioni permette di evitare che ci sia chi rimane ‘fuori’ non solo dalle mappe ma anche dagli aiuti, ha spiegato il ministro in una risposta scritta fornita due giorni fa alla Camera.

L’elenco che preoccupa Gruppioni, "risulta funzionale alla sola individuazione dell’ambito di applicazione di talune delle misure previste", ha specificato il ministro. Ma "l’azione di Protezione civile non è limitata al territorio dei Comuni" inseriti nell’elenco di quelli con danni, bensì tocca "tutte le aree provinciali per le quali è intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza nazionale". E sia il contributo di autonoma sistemazione sia le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione e quelle per far ripartire le imprese danneggiate si applicano "in relazione allo stato di emergenza nazionale". Insomma, senza distinguo tra Comuni (o parti di essi) inseriti o meno in un elenco.