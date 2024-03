Risate al Cassero: c’è Sergio Viglianese

Serata nel segno della comicità sabato al Cassero. Il protagonista che andrà in scena alle 21 è, infatti, Sergio Viglianese in ‘Dio perdona, il meccanico no’. Lo spettacolo fa parte della rassegna ‘Teatro per tutti’, organizzata dalla Bottega del Buonumore.

" Viglianese porta sul palcoscenico una comicità vivace e mai volgare, fatta di monologhi e personaggi – spiegano gli organizzatori - e mette in scena uno spettacolo imperdibile, dal quale il pubblico non riesce a staccare lo sguardo e smettere di ridere. Fotografa il mondo paradossale nel quale viviamo, attraverso i suoi personaggi: Gaspare il meccanico romano, Carmelo il killer dei vips, un Angelo custode che vuole licenziarsi". Info: biglietto14 euro, ridotto 12. È consigliata la prenotazione allo 0542 43273 (17-19) o al 353 4045498 - via mail a: teatrocasserocspt@libero.it - on line su Vivaticket. Biglietteria aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18 alle 21.